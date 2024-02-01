https://ria.ru/20240201/svo-1924838694.html

Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО

Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО - РИА Новости, 01.02.2024

Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО

Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретились с участниками спецоперации, родственниками военнослужащих в Доме... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:11

2024-02-01T16:11

2024-02-01T16:11

специальная военная операция на украине

общество

геннадий зюганов

николай харитонов

павел грудинин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретились с участниками спецоперации, родственниками военнослужащих в Доме Культуры Совхоза им. Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось с экскурсии по социальным объектам Совхоза им. Ленина: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детский сад и школа. "Ребята прошли, проехали, все посмотрели", - сказал Зюганов журналистам. "Дорогие наши, уважаемые защитники Родины, побеждайте там, и подобные хозяйства в масштабе всей страны будут", - добавил Харитонов. В ходе экскурсии присутствовал директор Совхоза Павел Грудинин. Журналистам в оздоровительном комплексе рассказали, что работники совхоза и их дети занимаются в нем бесплатно. Для посетителей есть бассейн, тренажёры и детская комната, где можно оставить ребенка, чтобы за ним присмотрели. После экскурсии, участники спецоперации вместе с депутатами от КПРФ провели беседу за чаепитием. "Мы потеряли 60 комиссаров", - отметил Зюганов, после чего предложил почтить ушедших минутой молчания.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923736015.html

https://ria.ru/20240123/nagrazhdenie-1922874954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, геннадий зюганов, николай харитонов, павел грудинин