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Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/svo-1924838694.html
Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО
Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО - РИА Новости, 01.02.2024
Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО
Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретились с участниками спецоперации, родственниками военнослужащих в Доме... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:11
2024-02-01T16:11
специальная военная операция на украине
общество
геннадий зюганов
николай харитонов
павел грудинин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретились с участниками спецоперации, родственниками военнослужащих в Доме Культуры Совхоза им. Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось с экскурсии по социальным объектам Совхоза им. Ленина: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детский сад и школа. "Ребята прошли, проехали, все посмотрели", - сказал Зюганов журналистам. "Дорогие наши, уважаемые защитники Родины, побеждайте там, и подобные хозяйства в масштабе всей страны будут", - добавил Харитонов. В ходе экскурсии присутствовал директор Совхоза Павел Грудинин. Журналистам в оздоровительном комплексе рассказали, что работники совхоза и их дети занимаются в нем бесплатно. Для посетителей есть бассейн, тренажёры и детская комната, где можно оставить ребенка, чтобы за ним присмотрели. После экскурсии, участники спецоперации вместе с депутатами от КПРФ провели беседу за чаепитием. "Мы потеряли 60 комиссаров", - отметил Зюганов, после чего предложил почтить ушедших минутой молчания.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923736015.html
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общество, геннадий зюганов, николай харитонов, павел грудинин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Павел Грудинин
Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО

Харитонов и Зюганов провели встречу с участниками СВО в совхозе им. Ленина

© РИА Новостифлаг КПРФ
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости
флаг КПРФ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретились с участниками спецоперации, родственниками военнослужащих в Доме Культуры Совхоза им. Ленина, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось с экскурсии по социальным объектам Совхоза им. Ленина: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детский сад и школа.
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"Ребята прошли, проехали, все посмотрели", - сказал Зюганов журналистам.
"Дорогие наши, уважаемые защитники Родины, побеждайте там, и подобные хозяйства в масштабе всей страны будут", - добавил Харитонов.
В ходе экскурсии присутствовал директор Совхоза Павел Грудинин. Журналистам в оздоровительном комплексе рассказали, что работники совхоза и их дети занимаются в нем бесплатно. Для посетителей есть бассейн, тренажёры и детская комната, где можно оставить ребенка, чтобы за ним присмотрели.
После экскурсии, участники спецоперации вместе с депутатами от КПРФ провели беседу за чаепитием.
"Мы потеряли 60 комиссаров", - отметил Зюганов, после чего предложил почтить ушедших минутой молчания.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоГеннадий ЗюгановНиколай ХаритоновПавел Грудинин
 
 
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