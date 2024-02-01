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Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 01.02.2024 (обновлено: 14:34 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/svo-1924807659.html
Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении
Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:23
2024-02-01T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении

МО: ВС России отразили за сутки семь атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
"Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 января, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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