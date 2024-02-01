https://ria.ru/20240201/svo-1924807659.html

Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении

Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 01.02.2024

Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении

Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:23

2024-02-01T14:23

2024-02-01T14:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)