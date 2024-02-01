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ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата - РИА Новости, 01.02.2024
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18:47 01.02.2024 (обновлено: 18:49 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/sviridova-1924888535.html
ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата
ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата - РИА Новости, 01.02.2024
ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата
ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах президента РФ, а также сообщит о... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:47
2024-02-01T18:49
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах президента РФ, а также сообщит о недостатках в документах кандидатов Рады Русских и Анатолия Баташева, говорится в проекте повестки дня заседания Центризбиркома. Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте ведомства, члены ЦИК рассмотрят вопросы о извещении о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатами на должность президента РФ Анатолием Баташевым и Радой Русских. Также на повестке дня заседания ЦИК стоит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на должность президента. Ранее самовыдвиженец Баташев принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии, и сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Бьюти-блогер Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. Претенденты должны были собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ, Общество
ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата

ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах

© Демократическая партия РоссииИрина Свиридова
Ирина Свиридова
© Демократическая партия России
Ирина Свиридова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах президента РФ, а также сообщит о недостатках в документах кандидатов Рады Русских и Анатолия Баташева, говорится в проекте повестки дня заседания Центризбиркома.
Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте ведомства, члены ЦИК рассмотрят вопросы о извещении о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатами на должность президента РФ Анатолием Баташевым и Радой Русских.
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10 декабря 2023, 18:00
Также на повестке дня заседания ЦИК стоит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на должность президента.
Ранее самовыдвиженец Баташев принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии, и сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Бьюти-блогер Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. Претенденты должны были собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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