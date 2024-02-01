https://ria.ru/20240201/sviridova-1924888535.html

ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата

ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата - РИА Новости, 01.02.2024

ЦИК обсудит вопрос о признании Свиридовой утратившей статус кандидата

ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах президента РФ, а также сообщит о... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:47

2024-02-01T18:47

2024-02-01T18:49

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на выборах президента РФ, а также сообщит о недостатках в документах кандидатов Рады Русских и Анатолия Баташева, говорится в проекте повестки дня заседания Центризбиркома. Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте ведомства, члены ЦИК рассмотрят вопросы о извещении о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатами на должность президента РФ Анатолием Баташевым и Радой Русских. Также на повестке дня заседания ЦИК стоит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на должность президента. Ранее самовыдвиженец Баташев принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии, и сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Бьюти-блогер Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. Претенденты должны были собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html

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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф, общество