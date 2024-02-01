https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924713763.html
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины
Решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, является большим провалом Киева в Гааге, заявила РИА Новости политолог... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:59
2024-02-01T06:59
2024-02-01T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, является большим провалом Киева в Гааге, заявила РИА Новости политолог Эльвина Сеитова. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД России отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. "Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле "дипломатического гопничества". Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс "Украина против России" в Международном суде ООН в Гааге", — сказала Сеитова. По ее словам, "красной нитью стали обвинения в нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму". "Конечно, официальный Киев подключил беглых меджлисовских* (запрещенная в России организация) политиков, каждый из которых, в меру своего воспитания и политического интеллекта, пытался оголтелыми обвинениями дискредитировать нашу страну в Международном суде. Но ничего не помогло. Очевидно, суд не принял ничем не обоснованные доводы", — добавила политолог. Эксперт отметила, что решение суда — новое проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины. "Хочу выразить огромную благодарность пулу крымских экспертов из числа крымских татар и украинцев в Крыму, которые включились в работу по сбору свидетельских показаний. Каждый из нас внес свой вклад в этот результат. Конечно, молодцы наши эксперты, которые лично участвовали в работе Международного суда в Гааге в составе российской делегации — Ибраим Ширин, Эсадуллах Баиров. Большое спасибо нашему МИД за профессионализм. Так выглядит командная работа. Это еще раз говорит о том, что вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи", — сказала Сеитова, которая давала свидетельские показания о ситуации в Крыму и положении крымских татар на полуострове.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240201/mus-1924696538.html
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Россия, Гаага, Киев, ООН, В мире
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины
Политолог Сеитова назвала вердикт суда ООН по иску Украины провалом Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, является большим провалом Киева в Гааге, заявила РИА Новости политолог Эльвина Сеитова.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД России отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию государством-агрессором, а ДНР
и ЛНР
террористическими организациями.
Сенатор прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Киева
"Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле "дипломатического гопничества". Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс "Украина против России" в Международном суде ООН в Гааге", — сказала Сеитова.
По ее словам, "красной нитью стали обвинения в нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму".
"Конечно, официальный Киев подключил беглых меджлисовских* (запрещенная в России организация) политиков, каждый из которых, в меру своего воспитания и политического интеллекта, пытался оголтелыми обвинениями дискредитировать нашу страну в Международном суде. Но ничего не помогло. Очевидно, суд не принял ничем не обоснованные доводы", — добавила политолог.
Эксперт отметила, что решение суда — новое проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины.
"Хочу выразить огромную благодарность пулу крымских экспертов из числа крымских татар и украинцев в Крыму, которые включились в работу по сбору свидетельских показаний. Каждый из нас внес свой вклад в этот результат. Конечно, молодцы наши эксперты, которые лично участвовали в работе Международного суда в Гааге в составе российской делегации — Ибраим Ширин, Эсадуллах Баиров. Большое спасибо нашему МИД за профессионализм. Так выглядит командная работа. Это еще раз говорит о том, что вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи", — сказала Сеитова, которая давала свидетельские показания о ситуации в Крыму и положении крымских татар на полуострове.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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