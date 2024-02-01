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Экс-депутат Рады проанализировал решение суда ООН по иску Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
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05:45 01.02.2024 (обновлено: 09:51 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924710030.html
Экс-депутат Рады проанализировал решение суда ООН по иску Украины к России
Экс-депутат Рады проанализировал решение суда ООН по иску Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
Экс-депутат Рады проанализировал решение суда ООН по иску Украины к России
Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:45
2024-02-01T09:51
россия
украина
киев
олег волошин
владимир зеленский
оон
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе, такая позиция инстанции доказывает, что обвинения Киева были "слишком нарочито надуманными", заявил РИА Новости бывший народный депутат верховной рады, участник движения "Другая Украина" Олег Волошин. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. "Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нем огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате", - сказал Волошин, обратив внимание. Он отметил, что решение суда надо рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки. По его словам, позиция инстанции показывает наличие у судей авторитета и самоуважения: они приняли единственно верное решение при всей надуманности выдвинутых Украиной в адрес России обвинений. "Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов… и год назад, когда поддержка Киева была на пике, думаю, что суд принял бы такое же решение. Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны", - добавил он. По словам Волошина, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что ЛНР и ДНР не проводили никакой деятельности, которую можно было бы назвать террористической. "Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому я считаю, что суд в данной ситуации принял единственное верное решение", - заключил политик. Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями", заявили ранее в МИД РФ. Как отметили в министерстве, решением суда Киев "рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций". Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права.
https://ria.ru/20240201/izvineniya-1924706056.html
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россия, украина, киев, олег волошин, владимир зеленский, оон, в мире
Россия, Украина, Киев, Олег Волошин, Владимир Зеленский, ООН, В мире
Экс-депутат Рады проанализировал решение суда ООН по иску Украины к России

Экс-депутат Рады: решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений

© AFP 2024 / ANP/Remko de WaalЗаседание в Международном суде ООН по иску Украины
Заседание в Международном суде ООН по иску Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AFP 2024 / ANP/Remko de Waal
Заседание в Международном суде ООН по иску Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе, такая позиция инстанции доказывает, что обвинения Киева были "слишком нарочито надуманными", заявил РИА Новости бывший народный депутат верховной рады, участник движения "Другая Украина" Олег Волошин.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью.
Представитель России Геннадий Кузьмин на заседании в Международном суде ООН по иску Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее
03:57
"Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нем огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате", - сказал Волошин, обратив внимание.
Он отметил, что решение суда надо рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки. По его словам, позиция инстанции показывает наличие у судей авторитета и самоуважения: они приняли единственно верное решение при всей надуманности выдвинутых Украиной в адрес России обвинений.
"Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов… и год назад, когда поддержка Киева была на пике, думаю, что суд принял бы такое же решение. Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны", - добавил он.
По словам Волошина, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что ЛНР и ДНР не проводили никакой деятельности, которую можно было бы назвать террористической.
"Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому я считаю, что суд в данной ситуации принял единственное верное решение", - заключил политик.
Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями", заявили ранее в МИД РФ. Как отметили в министерстве, решением суда Киев "рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права.
Сенатор Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Сенатор прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Киева
00:38
 
РоссияУкраинаКиевОлег ВолошинВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
 
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