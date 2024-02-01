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Верховный суд вступился за россиянина, дешево купившего технику из-за сбоя - РИА Новости, 01.02.2024
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17:33 01.02.2024 (обновлено: 17:36 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/sud-1924871594.html
Верховный суд вступился за россиянина, дешево купившего технику из-за сбоя
Верховный суд вступился за россиянина, дешево купившего технику из-за сбоя - РИА Новости, 01.02.2024
Верховный суд вступился за россиянина, дешево купившего технику из-за сбоя
Верховный суд РФ вступился за жителя Кургана, который из-за сбоя в работе интернет-магазина купил бытовую технику ниже ее рыночной цены, сказано в определении... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:33
2024-02-01T17:36
происшествия
россия
курган
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жителя Кургана, который из-за сбоя в работе интернет-магазина купил бытовую технику ниже ее рыночной цены, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Согласно материалам дела, истец купил на сайте www.dns-shop.ru две bluetooth-гарнитуры и шесть парогенераторов Tefal. Покупка обошлась ему в 26 тысяч рублей (до сбоя ему пришлось бы заплатить почти 90 тысяч рублей). Однако после оплаты продавец отменил заказ и вернул деньги. Курганец был настроен получить свою покупку и пошел в суд. Там продавец настаивал, что мужчина заказал однотипные товары, чтобы затем перепродать их. "Истец, имея текущий опыт реализации бытовых товаров, имея возможность проверить стоимость товара в других крупных магазинах, обнаружив явную ошибку, вместо принятия добросовестных действий по уведомлению продавца о такой ошибке, недобросовестно воспользовался ей и на протяжении всего дня пытался заказать ряд товаров, подвергшихся программному сбою", - настаивал магазин. Истец же утверждал, что купил парогенераторы, чтобы подарить их на 8 марта коллегам. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ. Суд встал на сторону покупателя. "Договор розничной купли-продажи считается заключённым с момента выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара", - указал суд, пояснив, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты. Как указано в определении, фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, "Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе... С момента выдачи кассовых чеков, подтверждающих оплату интернет-заказа, данный договор считается заключённым, и у ответчика возникла обязанность по передаче товара истцу. Отсутствие в настоящее время товара у ответчика его от этой обязанности не освобождает", - сказано в определении.
https://ria.ru/20240131/sud-1924636722.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, курган
Происшествия, Россия, Курган
Верховный суд вступился за россиянина, дешево купившего технику из-за сбоя

Верховный суд вступился за жителя Кургана, дешево купившего технику из-за сбоя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине электроники в Москве
Покупатель в магазине электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покупатель в магазине электроники в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жителя Кургана, который из-за сбоя в работе интернет-магазина купил бытовую технику ниже ее рыночной цены, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Согласно материалам дела, истец купил на сайте www.dns-shop.ru две bluetooth-гарнитуры и шесть парогенераторов Tefal. Покупка обошлась ему в 26 тысяч рублей (до сбоя ему пришлось бы заплатить почти 90 тысяч рублей). Однако после оплаты продавец отменил заказ и вернул деньги. Курганец был настроен получить свою покупку и пошел в суд.
Там продавец настаивал, что мужчина заказал однотипные товары, чтобы затем перепродать их. "Истец, имея текущий опыт реализации бытовых товаров, имея возможность проверить стоимость товара в других крупных магазинах, обнаружив явную ошибку, вместо принятия добросовестных действий по уведомлению продавца о такой ошибке, недобросовестно воспользовался ей и на протяжении всего дня пытался заказать ряд товаров, подвергшихся программному сбою", - настаивал магазин.
Истец же утверждал, что купил парогенераторы, чтобы подарить их на 8 марта коллегам. В итоге спор дошел до Верховного суда РФ.
Суд встал на сторону покупателя. "Договор розничной купли-продажи считается заключённым с момента выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара", - указал суд, пояснив, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты.
Как указано в определении, фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера,
«
"Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе... С момента выдачи кассовых чеков, подтверждающих оплату интернет-заказа, данный договор считается заключённым, и у ответчика возникла обязанность по передаче товара истцу. Отсутствие в настоящее время товара у ответчика его от этой обязанности не освобождает", - сказано в определении.
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