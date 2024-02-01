https://ria.ru/20240201/sud-1924845155.html

В Запорожской области будут судить жителя, готовившего подрыв колонны

В Запорожской области будут судить жителя, готовившего подрыв колонны - РИА Новости, 01.02.2024

В Запорожской области будут судить жителя, готовившего подрыв колонны

Житель Запорожской области, планировавший подрыв колонны военной техники ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:32

2024-02-01T16:32

2024-02-01T16:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

михайловский район

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Житель Запорожской области, планировавший подрыв колонны военной техники ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Будовского", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статьям об участии в диверсионном сообществе; о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств; о покушении на незаконное изготовление и переделку взрывных устройств; о прохождении обучения для ведения диверсионной деятельности; о покушении на диверсию. По данным следствия, в 2022 году Будовский вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника украинской разведки, он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов, а также пластичное взрывчатое вещество. Подчеркивается, что мужчина планировал совершить подрыв во время прохождения колонны военной техники ВС РФ в Михайловском районе. В сентябре 2023 года при перевозке недостающих компонентов его задержали правоохранители.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

запорожская область

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запорожская область, россия, михайловский район, генеральная прокуратура рф, общество