https://ria.ru/20240201/sud-1924819115.html
Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих
Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 01.02.2024
Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих
Житель Волгодонска пойдет под суд за оскорбление религиозных чувств верующих, в соцсети он опубликовал видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:07
2024-02-01T15:07
2024-02-01T15:08
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Житель Волгодонска пойдет под суд за оскорбление религиозных чувств верующих, в соцсети он опубликовал видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. "Мировому судье… Волгодонского судебного района Ростовской области поступило уголовное дело по обвинению Кравцова Юрия Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ – публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости представители суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. В ходе театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте. По мнению правоохранителей, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Судебное заседание по уголовному делу назначено на 13 февраля. Уточняется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html
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волгодонск, ростовская область, россия, общество
Волгодонск, Ростовская область, Россия, Общество
Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих
В Волгодонске будут судить жителя за шуточное видео своего распятия на кресте
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости.
Житель Волгодонска пойдет под суд за оскорбление религиозных чувств верующих, в соцсети он опубликовал видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщили в объединенной пресс-службе
судов Ростовской области.
"Мировому судье… Волгодонского судебного района Ростовской области поступило уголовное дело по обвинению Кравцова Юрия Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ
– публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости представители суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. В ходе театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте.
По мнению правоохранителей, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте".
Судебное заседание по уголовному делу назначено на 13 февраля. Уточняется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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