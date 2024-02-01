https://ria.ru/20240201/sud-1924819115.html

Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих

Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 01.02.2024

Жителя Волгодонска будут судить за оскорбление чувств верующих

Житель Волгодонска пойдет под суд за оскорбление религиозных чувств верующих, в соцсети он опубликовал видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:07

2024-02-01T15:07

2024-02-01T15:08

волгодонск

ростовская область

россия

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Житель Волгодонска пойдет под суд за оскорбление религиозных чувств верующих, в соцсети он опубликовал видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. "Мировому судье… Волгодонского судебного района Ростовской области поступило уголовное дело по обвинению Кравцова Юрия Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ – публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости представители суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. В ходе театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте. По мнению правоохранителей, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Судебное заседание по уголовному делу назначено на 13 февраля. Уточняется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html

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волгодонск

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волгодонск, ростовская область, россия, общество