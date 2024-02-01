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В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев - РИА Новости, 01.02.2024
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08:24 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sud-1924718921.html
В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев
В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев - РИА Новости, 01.02.2024
В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев
Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лживыми обвинения Международного суда ООН в языковой дискриминации украинцев в регионе. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:24
2024-02-01T08:24
россия
украина
республика крым
анастасия гридчина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лживыми обвинения Международного суда ООН в языковой дискриминации украинцев в регионе. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. При этом, по ее словам, Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке, но нарушила первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Как говорится в комментарии зампостпреда РФ при ООН Марии Заболоцкой, Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. "С удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях. Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы. Никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет. Наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры", - сказала Гридчина РИА Новости. По ее словам, в Крыму сохраняется и развивается украинская культура и язык, при этом киевские власти постоянно нагнетают ситуацию и обманывают международное сообщество о реальном положении дел на полуострове. "Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живет и процветает Крым в составе России", - подчеркнула Гридчина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", заявили позже в МИД РФ. По словам Заболоцкой, этим решением Международный суд ООН установил ложность заявлений Украины и ее западных кураторов, "а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев". Как указала Заболоцкая, международному сообществу стоит задуматься о том, какие меры следует принять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генеральной ассамблеи для распространения клеветы.
https://ria.ru/20240131/delo-1924129986.html
https://ria.ru/20240201/izvineniya-1924706056.html
россия
украина
республика крым
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россия, украина, республика крым, анастасия гридчина
Россия, Украина, Республика Крым, Анастасия Гридчина
В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев

Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала обвинения суда ООН лживыми

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУрок украинского языка в школе в Симферополе
Урок украинского языка в школе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Урок украинского языка в школе в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лживыми обвинения Международного суда ООН в языковой дискриминации украинцев в регионе.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. При этом, по ее словам, Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке, но нарушила первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Как говорится в комментарии зампостпреда РФ при ООН Марии Заболоцкой, Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев.
Международный суд ООН проводит публичные слушания по делу Украина против Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Вчера, 01:30
"С удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях. Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы. Никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет. Наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, в Крыму сохраняется и развивается украинская культура и язык, при этом киевские власти постоянно нагнетают ситуацию и обманывают международное сообщество о реальном положении дел на полуострове.
«
"Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живет и процветает Крым в составе России", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", заявили позже в МИД РФ. По словам Заболоцкой, этим решением Международный суд ООН установил ложность заявлений Украины и ее западных кураторов, "а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев". Как указала Заболоцкая, международному сообществу стоит задуматься о том, какие меры следует принять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генеральной ассамблеи для распространения клеветы.
Представитель России Геннадий Кузьмин на заседании в Международном суде ООН по иску Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее
03:57
 
РоссияУкраинаРеспублика КрымАнастасия Гридчина
 
 
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