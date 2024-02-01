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Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/su-25-1924709002.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:10
2024-02-01T05:10
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу по поражению живой силы противника. Выполнили взлет, выход в район цели, пуск НАР с кабрирования, противоракетное маневрирование и посадку на аэродроме вылета. По докладу передового авиационного наводчика с земли, все цели были поражены", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Трактор".
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении

Су-25 ВКС России нанесли удар по опорникам ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили задачу по поражению живой силы противника. Выполнили взлет, выход в район цели, пуск НАР с кабрирования, противоракетное маневрирование и посадку на аэродроме вылета. По докладу передового авиационного наводчика с земли, все цели были поражены", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Трактор".
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении
25 января, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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