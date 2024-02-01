https://ria.ru/20240201/su-25-1924709002.html
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:10
2024-02-01T05:10
2024-02-01T05:10
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу по поражению живой силы противника. Выполнили взлет, выход в район цели, пуск НАР с кабрирования, противоракетное маневрирование и посадку на аэродроме вылета. По докладу передового авиационного наводчика с земли, все цели были поражены", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Трактор".
https://ria.ru/20240125/su-25-1923357393.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 нанесли удар по "опорникам" ВСУ на Донецком направлении
Су-25 ВКС России нанесли удар по опорникам ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ на донецком направлении, поразив опорные пункты, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили задачу по поражению живой силы противника. Выполнили взлет, выход в район цели, пуск НАР с кабрирования, противоракетное маневрирование и посадку на аэродроме вылета. По докладу передового авиационного наводчика с земли, все цели были поражены", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Трактор".
Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении