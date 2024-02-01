Рейтинг@Mail.ru
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:48
2024-02-01T23:48
в мире
джорджия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной образовательной структуры. "Мы можем подтвердить, что два человека, которые в данный момент не являются учениками школы, получили огнестрельные ранения на парковке кампуса. Ранения не угрожают жизни. Полиция закрыла кампус и проводит расследование", - говорится в заявлении представителя школьного округа, опубликованном в соцсетях. Там отмечается, что правоохранители ввели "красный" код повышенной опасности и пока не допустят на территорию родителей.
https://ria.ru/20240109/strelba-1920383027.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8fff056f6c201c586ef1c8058120e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба

Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в Джорджии

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной образовательной структуры.
"Мы можем подтвердить, что два человека, которые в данный момент не являются учениками школы, получили огнестрельные ранения на парковке кампуса. Ранения не угрожают жизни. Полиция закрыла кампус и проводит расследование", - говорится в заявлении представителя школьного округа, опубликованном в соцсетях.
Там отмечается, что правоохранители ввели "красный" код повышенной опасности и пока не допустят на территорию родителей.
Сотрудники полиции на улице Вашингтона - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
9 января, 19:13
 
В миреДжорджияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала