https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:48
2024-02-01T23:48
2024-02-01T23:48
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной образовательной структуры. "Мы можем подтвердить, что два человека, которые в данный момент не являются учениками школы, получили огнестрельные ранения на парковке кампуса. Ранения не угрожают жизни. Полиция закрыла кампус и проводит расследование", - говорится в заявлении представителя школьного округа, опубликованном в соцсетях. Там отмечается, что правоохранители ввели "красный" код повышенной опасности и пока не допустят на территорию родителей.
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в мире, джорджия, сша
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в Джорджии
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной образовательной структуры.
"Мы можем подтвердить, что два человека, которые в данный момент не являются учениками школы, получили огнестрельные ранения на парковке кампуса. Ранения не угрожают жизни. Полиция закрыла кампус и проводит расследование", - говорится в заявлении представителя школьного округа, опубликованном в соцсетях.
Там отмечается, что правоохранители ввели "красный" код повышенной опасности и пока не допустят на территорию родителей.
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома