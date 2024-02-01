https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html

На парковке школы в Джорджии произошла стрельба

На парковке школы в Джорджии произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024

На парковке школы в Джорджии произошла стрельба

Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:48

2024-02-01T23:48

2024-02-01T23:48

в мире

джорджия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения на парковке школы в американском штате Джорджия, учебное заведение закрыто полицией, сообщает представитель окружной образовательной структуры. "Мы можем подтвердить, что два человека, которые в данный момент не являются учениками школы, получили огнестрельные ранения на парковке кампуса. Ранения не угрожают жизни. Полиция закрыла кампус и проводит расследование", - говорится в заявлении представителя школьного округа, опубликованном в соцсетях. Там отмечается, что правоохранители ввели "красный" код повышенной опасности и пока не допустят на территорию родителей.

https://ria.ru/20240109/strelba-1920383027.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джорджия, сша