https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html

Глава Ставрополья дал старт Году семьи в регионе

Глава Ставрополья дал старт Году семьи в регионе - РИА Новости, 01.02.2024

Глава Ставрополья дал старт Году семьи в регионе

Год семьи торжественно открыли в Ставропольском крае; в рамках праздничных мероприятий глава региона Владимир Владимиров встретился со ставропольскими семьями,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:00

2024-02-01T19:00

2024-02-01T19:00

ставропольский край

владимир владимиров

семья

год семьи

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Год семьи торжественно открыли в Ставропольском крае; в рамках праздничных мероприятий глава региона Владимир Владимиров встретился со ставропольскими семьями, которые достигли успеха в различных сферах – от спорта до сельского хозяйства, сообщает пресс-служба краевого правительства. Встреча состоялась на площадке регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26". Глава Ставрополья поприветствовал участников и отметил важность роли семьи в современном обществе. "По инициативе президента 2024 год объявлен в России Годом семьи. В нашей стране всегда сильны семейные ценности. Мы и есть одна большая семья. Я поздравляю всю семью Ставрополья со стартом Года Семьи. Пусть в каждом доме будут любовь, здоровье и счастье", – сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении. Глава края подчеркнул, что Ставрополье заинтересовано в создании максимально благоприятных условий для создания семьи, рождения и воспитания детей. Для этого в регионе проводится большая работа. За последние шесть лет объем вложений краевого бюджета в поддержку семей с детьми вырос почти вдвое – с 2,6 до 4,4 миллиарда рублей. Молодым семьям оказывается помощь в улучшении жилищных условий. За пять лет почти 3,2 тысячи молодых семей-участников соответствующей краевой программы улучшили жилищные условия. Из краевого бюджета на эти цели направлено 1,9 миллиарда рублей. Укрепляется база в сфере здравоохранения и образования, расширяются возможности дополнительного образования для детей. Этому способствуют национальные проекты, инициированные руководством страны. "Мы сейчас плотно работаем над выполнением указа президента о многодетных семьях. В этом году увеличиваем финансирование программы "Молодая семья". В ближайшее время оформим это законодательно. Продолжим поддерживать семьи с детьми, которые имеют сложные заболевания. Сейчас работаем, чтобы обеспечить для этого финансирование в бюджете. И обязательно будем проводить семейные мероприятия. Они сплачивают нас – супругов, детей и целые семьи", – отметил Владимиров. Участники встречи приняли участие в различных тематических мастер-классах. А после состоялся живой диалог. Были затронуты вопросы воспитания, образования, поддержки семей с детьми, обсуждены мероприятия для включения в программу Года семьи на Ставрополье. Прозвучало предложение провести в крае региональный форум многодетных семей. Глава региона поддержал эту инициативу. Также Губернатор взял в работу идею поощрения ставропольских семей с большим "стажем", например, более 50 лет.

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914818351.html

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914782456.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, семья, год семьи