https://ria.ru/20240201/statuya-1924853352.html

Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века

Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века - РИА Новости, 01.02.2024

Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века

Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, которая была частью памятника в центре города на площади Люксембург, передает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:45

2024-02-01T16:45

2024-02-01T16:45

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, которая была частью памятника в центре города на площади Люксембург, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет о статуе механика Бофора – одной из четырех статуй рабочих, которые окружают памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу. Статую сняли с постамента и бросили на земле рядом с разведенным костром. Памятник Джону Кокериллу и рабочим был установлен в 1872 году за их вклад в развитие сталелитейной промышленности Бельгии. В четверг в Брюсселе проходят массовые акции протеста европейский фермеров, протестующих против общеевропейской сельскохозяйственной политики. Протесты приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза в бельгийской столице. Эпицентром протестов фермеров стала площадь перед зданием Европейского парламента.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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