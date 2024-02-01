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Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века
Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века - РИА Новости, 01.02.2024
Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века
Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, которая была частью памятника в центре города на площади Люксембург, передает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:45
2024-02-01T16:45
2024-02-01T16:45
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, которая была частью памятника в центре города на площади Люксембург, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет о статуе механика Бофора – одной из четырех статуй рабочих, которые окружают памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу. Статую сняли с постамента и бросили на земле рядом с разведенным костром. Памятник Джону Кокериллу и рабочим был установлен в 1872 году за их вклад в развитие сталелитейной промышленности Бельгии. В четверг в Брюсселе проходят массовые акции протеста европейский фермеров, протестующих против общеевропейской сельскохозяйственной политики. Протесты приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза в бельгийской столице. Эпицентром протестов фермеров стала площадь перед зданием Европейского парламента.
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в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
Участники протестов в Брюсселе демонтировали статую XIX века
Участники протестов в центре Брюсселя демонтировали и повредили статую XIX века
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, которая была частью памятника в центре города на площади Люксембург, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о статуе механика Бофора – одной из четырех статуй рабочих, которые окружают памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу.
Статую сняли с постамента и бросили на земле рядом с разведенным костром.
Памятник Джону Кокериллу и рабочим был установлен в 1872 году за их вклад в развитие сталелитейной промышленности Бельгии
.
В четверг в Брюсселе проходят массовые акции протеста европейский фермеров, протестующих против общеевропейской сельскохозяйственной политики. Протесты приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза в бельгийской столице.
Эпицентром протестов фермеров стала площадь перед зданием Европейского парламента.
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