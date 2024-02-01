https://ria.ru/20240201/statuya-1924697453.html

СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти

СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти

Прокуратура в Айове предъявила американцу, обезглавившему статую сатаны в здании законодательного собрания штата, обвинения в преступлении на почве ненависти,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:57

2024-02-01T00:57

2024-02-01T00:57

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура в Айове предъявила американцу, обезглавившему статую сатаны в здании законодательного собрания штата, обвинения в преступлении на почве ненависти, сообщило издание Des Moines Register. Прокуратура считает, что своими действиями Майкл Кэссиди посягнул на свободу вероисповедания "Сатанистского храма Айовы", который в декабре выставил в местном капитолии изваяние Бафомета. "Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны", - цитирует газета пресс-секретаря прокуратуры округа Полк Линн Хикс. Сатанистская экспозиция, хотя и вызвала шквал критики, в том числе со стороны губернатора штата, была организована в соответствии с местными правилами, пишет Des Moines Register. Первоначально Кэссиди инкриминировалось правонарушение имущественного характера, но "покушение на индивидуальные права" переводит обвинение в разряд полноценного преступления. Начало судебного процесса назначено на 15 февраля. Кэссиди, по данным издания, уже собрал более 84 тысяч долларов пожертвований на свою юридическую защиту.

https://ria.ru/20240106/uchitel-1919884329.html

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