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СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти - РИА Новости, 01.02.2024
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00:57 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/statuya-1924697453.html
СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти
СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти
Прокуратура в Айове предъявила американцу, обезглавившему статую сатаны в здании законодательного собрания штата, обвинения в преступлении на почве ненависти,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:57
2024-02-01T00:57
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура в Айове предъявила американцу, обезглавившему статую сатаны в здании законодательного собрания штата, обвинения в преступлении на почве ненависти, сообщило издание Des Moines Register. Прокуратура считает, что своими действиями Майкл Кэссиди посягнул на свободу вероисповедания "Сатанистского храма Айовы", который в декабре выставил в местном капитолии изваяние Бафомета. "Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны", - цитирует газета пресс-секретаря прокуратуры округа Полк Линн Хикс. Сатанистская экспозиция, хотя и вызвала шквал критики, в том числе со стороны губернатора штата, была организована в соответствии с местными правилами, пишет Des Moines Register. Первоначально Кэссиди инкриминировалось правонарушение имущественного характера, но "покушение на индивидуальные права" переводит обвинение в разряд полноценного преступления. Начало судебного процесса назначено на 15 февраля. Кэссиди, по данным издания, уже собрал более 84 тысяч долларов пожертвований на свою юридическую защиту.
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айова, в мире
Айова, В мире
СМИ: в США обезглавившего статую сатаны обвинили в пропаганде ненависти

DMR: в США обезглавивший статую сатаны обвинен в преступлении на почве ненависти

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура в Айове предъявила американцу, обезглавившему статую сатаны в здании законодательного собрания штата, обвинения в преступлении на почве ненависти, сообщило издание Des Moines Register.
Прокуратура считает, что своими действиями Майкл Кэссиди посягнул на свободу вероисповедания "Сатанистского храма Айовы", который в декабре выставил в местном капитолии изваяние Бафомета.
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"Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны", - цитирует газета пресс-секретаря прокуратуры округа Полк Линн Хикс.
Сатанистская экспозиция, хотя и вызвала шквал критики, в том числе со стороны губернатора штата, была организована в соответствии с местными правилами, пишет Des Moines Register.
Первоначально Кэссиди инкриминировалось правонарушение имущественного характера, но "покушение на индивидуальные права" переводит обвинение в разряд полноценного преступления.
Начало судебного процесса назначено на 15 февраля. Кэссиди, по данным издания, уже собрал более 84 тысяч долларов пожертвований на свою юридическую защиту.
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