https://ria.ru/20240201/ssha-1924923572.html

NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США

NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США - РИА Новости, 01.02.2024

NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США

США необходимо оживить свою устаревшую ядерную инфраструктуру, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, а также соответствовать темпам развития... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:51

2024-02-01T23:51

2024-02-01T23:51

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США необходимо оживить свою устаревшую ядерную инфраструктуру, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, а также соответствовать темпам развития современных технологий, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) страны Джилл Хруби. "Одновременно с проблемами в области ядерного сдерживания, нераспространения и борьбы с терроризмом, а также военно-морских установок, необходимо оживить нашу старую инфраструктуру и соответствовать темпам развивающихся технологий", - сообщила она на саммите по ядерному сдерживанию. Как отметила Хруби, США "крайне важно восстановить национальную ядерную инфраструктуру, которая в значительной степени была развернута во время "Манхэттенского проекта" и сразу после Второй мировой войны". Таким образом, по словам чиновницы, американским властям "необходимо создать современную, полностью работоспособную отрасль, которая останется "гибкой и устойчивой в течение следующих 50 или более лет".

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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