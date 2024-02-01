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NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США - РИА Новости, 01.02.2024
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23:51 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ssha-1924923572.html
NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США
NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США - РИА Новости, 01.02.2024
NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США
США необходимо оживить свою устаревшую ядерную инфраструктуру, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, а также соответствовать темпам развития... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:51
2024-02-01T23:51
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США необходимо оживить свою устаревшую ядерную инфраструктуру, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, а также соответствовать темпам развития современных технологий, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) страны Джилл Хруби. "Одновременно с проблемами в области ядерного сдерживания, нераспространения и борьбы с терроризмом, а также военно-морских установок, необходимо оживить нашу старую инфраструктуру и соответствовать темпам развивающихся технологий", - сообщила она на саммите по ядерному сдерживанию. Как отметила Хруби, США "крайне важно восстановить национальную ядерную инфраструктуру, которая в значительной степени была развернута во время "Манхэттенского проекта" и сразу после Второй мировой войны". Таким образом, по словам чиновницы, американским властям "необходимо создать современную, полностью работоспособную отрасль, которая останется "гибкой и устойчивой в течение следующих 50 или более лет".
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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В мире, США
NNSA призвало оживить старую ядерную инфраструктуру в США

Глава NNSA: США необходимо оживить старую ядерную инфраструктуру

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США необходимо оживить свою устаревшую ядерную инфраструктуру, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, а также соответствовать темпам развития современных технологий, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) страны Джилл Хруби.
"Одновременно с проблемами в области ядерного сдерживания, нераспространения и борьбы с терроризмом, а также военно-морских установок, необходимо оживить нашу старую инфраструктуру и соответствовать темпам развивающихся технологий", - сообщила она на саммите по ядерному сдерживанию.
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Как отметила Хруби, США "крайне важно восстановить национальную ядерную инфраструктуру, которая в значительной степени была развернута во время "Манхэттенского проекта" и сразу после Второй мировой войны".
Таким образом, по словам чиновницы, американским властям "необходимо создать современную, полностью работоспособную отрасль, которая останется "гибкой и устойчивой в течение следующих 50 или более лет".
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