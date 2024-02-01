https://ria.ru/20240201/ssha-1924703084.html

США признали ответственность за радиоактивные загрязнения в 50-60-х годах

США признали ответственность за радиоактивные загрязнения в 50-60-х годах - РИА Новости, 01.02.2024

США признали ответственность за радиоактивные загрязнения в 50-60-х годах

Действия США в период 1950-х–1960-х годов привели к радиоактивному загрязнению в Гренландии, Испании и на Маршалловых Островах, их последствия будут ощущаться... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:45

2024-02-01T02:45

2024-02-01T02:45

гренландия

в мире

сша

маршалловы острова

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Действия США в период 1950-х–1960-х годов привели к радиоактивному загрязнению в Гренландии, Испании и на Маршалловых Островах, их последствия будут ощущаться длительное время, заявила счетная палата Штатов. "Действия США в период холодной войны привели к радиоактивному загрязнению в трех местах: Гренландии, Испании и на Маршалловых Островах", - говорится в докладе ведомства. В нем отмечается, что в Гренландии подо льдом по-прежнему погребена радиоактивная жидкость, питавшая базу США; в Испании авиаинцидент привел к загрязнению вокруг Паломареса; на Маршалловых Островах остался след после ядерных испытаний (на жителях этого региона загрязнение сказывается сильнее всего). Радиоактивную жидкость закопали во льду Гренландии в 1960 году; в 1966-м два самолета ВВС США столкнулись над Паломаресом, радиоактивные обломки распространились над городом; на Маршалловых Островах с 1946 по 1958 год прошли 67 ядерных испытаний, говорится в докладе. Счетная палата указывает, что загрязнение в Гренландии останется неподвижным до 2100 года, жители Маршалловых Островов обеспокоены влиянием климатических изменений на ситуацию и риском загрязнения пресных источников. Позицию американских ведомств о беспочвенности таких опасений островитяне не разделяют.

https://ria.ru/20230628/zagryaznenie-1880806563.html

гренландия

сша

маршалловы острова

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гренландия, в мире, сша, маршалловы острова