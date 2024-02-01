https://ria.ru/20240201/ssha-1924701234.html

США объяснили отказ дать Турции F-35 наличием у нее российских систем ПВО

США объяснили отказ дать Турции F-35 наличием у нее российских систем ПВО - РИА Новости, 01.02.2024

США объяснили отказ дать Турции F-35 наличием у нее российских систем ПВО

Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400, заявил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:06

2024-02-01T02:06

2024-02-01T02:06

турция

анкара (провинция)

сша

джон кирби

мевлют чавушоглу

f-35

с-400 «триумф»

зрк с-300

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Никаких изменений в нашей позиции по программе F-35 для Турции нет - это несовместимо с их использованием ракет С-300 и С-400", - сообщил он журналистам на брифинге. Как отметил Кирби, между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу, но США готовы вернутся к возобновлению участия Турции в программе поставок истребителей пятого поколения после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.

https://ria.ru/20240129/sdelka-1924101404.html

турция

анкара (провинция)

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турция, анкара (провинция), сша, джон кирби, мевлют чавушоглу, f-35, с-400 «триумф», зрк с-300, в мире