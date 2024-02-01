США объяснили отказ дать Турции F-35 наличием у нее российских систем ПВО
Кирби: поставки Турции F-35 несовместимы с наличием у Анкары российской ПВО
© AP PhotoГрузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
© AP Photo
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Никаких изменений в нашей позиции по программе F-35 для Турции нет - это несовместимо с их использованием ракет С-300 и С-400", - сообщил он журналистам на брифинге.
Как отметил Кирби, между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу, но США готовы вернутся к возобновлению участия Турции в программе поставок истребителей пятого поколения после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.