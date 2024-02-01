https://ria.ru/20240201/ssha-1924699637.html

Конгрессмены поддержали законопроект о запрете въезда в США членам ООП

Конгрессмены поддержали законопроект о запрете въезда в США членам ООП - РИА Новости, 01.02.2024

Конгрессмены поддержали законопроект о запрете въезда в США членам ООП

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете въезда в страну членам Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:48

2024-02-01T01:48

2024-02-01T01:48

израиль

сша

палестина

владимир путин

хамас

оон

организация освобождения палестины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Палата представителей США поддержала законопроект о запрете въезда в страну членам Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает пресс-служба законодательного органа. Как говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети Х, законопроект поддержали 422 члена палаты, двое высказались против. Законопроект запрещает въезд в США членам движения ХАМАС и участникам нападения на Израиль 7 октября 2023 года. "Законопроект также расширяет существующий запрет на прием офицеров, участников и представителей Организации освобождения Палестины. Согласно законопроекту, всем членам ООП запрещен въезд в США", - сообщили в пресс-службе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240131/plan-1924677160.html

https://ria.ru/20240128/postavki-1924012659.html

https://ria.ru/20240131/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сша, палестина, владимир путин, хамас, оон, организация освобождения палестины, в мире