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Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви

Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви - РИА Новости, 01.02.2024

Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви

Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:41

2024-02-01T13:12

происшествия

майкл калви

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей из-за его полного признания вины и раскаяния, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств - полного признания вины, раскаяния в содеянном - смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на 2 месяца до 4 лет 4 месяцев условно", - сказала собеседница агентства.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых фигурантов дела фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно.В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Незадолго до этого стало известно, что они покинули РФ, вернувшись в США и Францию соответственно.Оба они своей вины прежде не признавали.Так, выступая с последним словом в суде в июле 2021 года, Калви заявил, что фигурантов "обвиняют в преступлении, которого никогда не было", что никто не получил никакой выгоды и никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения - напротив, сотни документов и свидетельств доказывают невиновность подсудимых, говорил бизнесмен.

https://ria.ru/20231223/rastrata-1917657069.html

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происшествия, майкл калви, московский городской суд, москва, россия