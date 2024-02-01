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Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви
Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви - РИА Новости, 01.02.2024
Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви
Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:41
2024-02-01T13:12
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей из-за его полного признания вины и раскаяния, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств - полного признания вины, раскаяния в содеянном - смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на 2 месяца до 4 лет 4 месяцев условно", - сказала собеседница агентства.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых фигурантов дела фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно.В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Незадолго до этого стало известно, что они покинули РФ, вернувшись в США и Францию соответственно.Оба они своей вины прежде не признавали.Так, выступая с последним словом в суде в июле 2021 года, Калви заявил, что фигурантов "обвиняют в преступлении, которого никогда не было", что никто не получил никакой выгоды и никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения - напротив, сотни документов и свидетельств доказывают невиновность подсудимых, говорил бизнесмен.
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происшествия, майкл калви, московский городской суд, москва, россия
Происшествия, Майкл Калви, Московский городской суд, Москва, Россия
Кассация смягчила условный срок основателю Baring Vostok Калви
Кассация снизила условный срок основателю Baring Vostok Калви на 2 месяца
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей из-за его полного признания вины и раскаяния, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств - полного признания вины, раскаяния в содеянном - смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на 2 месяца до 4 лет 4 месяцев условно", - сказала собеседница агентства.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы
приговорил к условным срокам всех семерых фигурантов дела фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно.
В июне 2023 года Мосгорсуд
в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Незадолго до этого стало известно, что они покинули РФ
, вернувшись в США
и Францию
соответственно.
Оба они своей вины прежде не признавали.
Так, выступая с последним словом в суде в июле 2021 года, Калви заявил, что фигурантов "обвиняют в преступлении, которого никогда не было", что никто не получил никакой выгоды и никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения - напротив, сотни документов и свидетельств доказывают невиновность подсудимых, говорил бизнесмен.
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