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В Сочи открыли туристический маршрут к десятилетию Олимпиады - РИА Новости, 01.02.2024
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Туризм
 
17:30 01.02.2024 (обновлено: 17:32 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/sochi-1924842658.html
В Сочи открыли туристический маршрут к десятилетию Олимпиады
В Сочи открыли туристический маршрут к десятилетию Олимпиады - РИА Новости, 01.02.2024
В Сочи открыли туристический маршрут к десятилетию Олимпиады
Туристический маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи", посвященный празднованию юбилея Олимпиады, запустили в Сочи, его протяженность составляет 55... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:30
2024-02-01T17:32
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СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Туристический маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи", посвященный празднованию юбилея Олимпиады, запустили в Сочи, его протяженность составляет 55 километров, в рамках экскурсии гиды знакомят со знаковыми объектами в городе, которые возводились перед мировыми спортивными событиями, передает корреспондент РИА Новости. Экскурсия на автобусе начинается с вокзала Сочи и пролегает по автотрассе через Хостинский и Адлерский районы курорта. В пути гид рассказывает о санаторных объектах города, возведенных еще в советское время и расположенных вдоль Курортного проспекта, о традициях людей, некогда населявших Сочи. Осмотр непосредственно олимпийских спортивных объектов начинается в Имеретинской низменности, которая сегодня входит в состав федеральной территории Сириус, у границ Сочи. Там туристов знакомят со стадионами, дворцами спорта, чашей олимпийского огня. После автобус направляется в сторону Красной Поляны на горный курорт "Роза Хутор", где проводят экскурсию в этнопарке "Моя Россия", у туристов также есть 40 минут для индивидуальных прогулок вдоль набережной реки Мзымта. На обратном пути экскурсионный автобус проезжает курорты "Газпром" и курорт "Красная Поляна", где гид проводит обзорную экскурсию без выхода из транспорта. Экскурсия длится от четырех до пяти часов, в целом маршрут выстроен так, чтобы можно было ознакомиться с олимпийскими объектами, не выходя из трансфера. Как уточнила РИА Новости экскурсовод туристической фирмы "Хостинский отдых" Юлия Шаталина, маршрут будет доступен для отдыхающих и горожан в течение текущего года. В феврале 2014 года Сочи стал спортивной столицей мира – российский город-курорт принял XXII зимние Олимпийские игры. Паралимпийские игры-2014 в Сочи прошли с 7 по 16 марта.О запуске маршрута рассказывала первый заместитель мэра курорта по экономике и финансам Светлана Калинина в ноябре прошлого года, его создание планировалось к празднованию десятилетия Олимпиады в Сочи - с 1 по 7 февраля. Сегодня, когда курорт начал отмечать десятилетие Олимпийских игр, состоялась первая экскурсия по маршруту.
https://ria.ru/20240201/sochi-1924754158.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, красная поляна, роза хутор, газпром, олимпийские игры, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром, Олимпийские игры, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
В Сочи открыли туристический маршрут к десятилетию Олимпиады

В Сочи открыли туристический маршрут в 55 километров к десятилетию Олимпиады

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкОлимпийский стадион "Фишт" и ледовая арена "Шайба" в Олимпийском парке Сочи
Олимпийский стадион Фишт и ледовая арена Шайба в Олимпийском парке Сочи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Туристический маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи", посвященный празднованию юбилея Олимпиады, запустили в Сочи, его протяженность составляет 55 километров, в рамках экскурсии гиды знакомят со знаковыми объектами в городе, которые возводились перед мировыми спортивными событиями, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсия на автобусе начинается с вокзала Сочи и пролегает по автотрассе через Хостинский и Адлерский районы курорта. В пути гид рассказывает о санаторных объектах города, возведенных еще в советское время и расположенных вдоль Курортного проспекта, о традициях людей, некогда населявших Сочи. Осмотр непосредственно олимпийских спортивных объектов начинается в Имеретинской низменности, которая сегодня входит в состав федеральной территории Сириус, у границ Сочи.
Там туристов знакомят со стадионами, дворцами спорта, чашей олимпийского огня. После автобус направляется в сторону Красной Поляны на горный курорт "Роза Хутор", где проводят экскурсию в этнопарке "Моя Россия", у туристов также есть 40 минут для индивидуальных прогулок вдоль набережной реки Мзымта.
На обратном пути экскурсионный автобус проезжает курорты "Газпром" и курорт "Красная Поляна", где гид проводит обзорную экскурсию без выхода из транспорта.
Экскурсия длится от четырех до пяти часов, в целом маршрут выстроен так, чтобы можно было ознакомиться с олимпийскими объектами, не выходя из трансфера. Как уточнила РИА Новости экскурсовод туристической фирмы "Хостинский отдых" Юлия Шаталина, маршрут будет доступен для отдыхающих и горожан в течение текущего года.
В феврале 2014 года Сочи стал спортивной столицей мира – российский город-курорт принял XXII зимние Олимпийские игры. Паралимпийские игры-2014 в Сочи прошли с 7 по 16 марта.
О запуске маршрута рассказывала первый заместитель мэра курорта по экономике и финансам Светлана Калинина в ноябре прошлого года, его создание планировалось к празднованию десятилетия Олимпиады в Сочи - с 1 по 7 февраля. Сегодня, когда курорт начал отмечать десятилетие Олимпийских игр, состоялась первая экскурсия по маршруту.
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