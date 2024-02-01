https://ria.ru/20240201/siriya-1924892973.html

Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии

Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии - РИА Новости, 01.02.2024

Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии

США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:09

2024-02-01T19:09

2024-02-01T19:16

война в сирии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии", - сказал Остин на пресс-конференции.По информации центрального командования ВС США, в прошлое воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, сирия, министерство обороны сша, ллойд остин