Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии
Остин: США не рассматривают возможность вывода войск из Сирии
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии", - сказал Остин на пресс-конференции.
По информации центрального командования ВС США, в прошлое воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".