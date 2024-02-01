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Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии - РИА Новости, 01.02.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
19:09 01.02.2024 (обновлено: 19:16 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/siriya-1924892973.html
Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии
Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии - РИА Новости, 01.02.2024
Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии
США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:09
2024-02-01T19:16
война в сирии
в мире
сша
сирия
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии", - сказал Остин на пресс-конференции.По информации центрального командования ВС США, в прошлое воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша, ллойд остин
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Министерство обороны США, Ллойд Остин
Шеф Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Сирии

Остин: США не рассматривают возможность вывода войск из Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США не планируют выводить войска из Сирии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии", - сказал Остин на пресс-конференции.
По информации центрального командования ВС США, в прошлое воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
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Война в СирииВ миреСШАСирияМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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