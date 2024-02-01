https://ria.ru/20240201/shtrafy-1924869204.html
В России штрафы ГИБДД станут взыскивать быстрее
В России штрафы ГИБДД станут взыскивать быстрее - РИА Новости, 01.02.2024
В России штрафы ГИБДД станут взыскивать быстрее
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла способ ускорить взыскание с россиян штрафов по линии ГИБДД: все они будут проходить через один отдел, а не... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:28
2024-02-01T17:28
2024-02-01T18:43
общество
дмитрий аристов
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла способ ускорить взыскание с россиян штрафов по линии ГИБДД: все они будут проходить через один отдел, а не рассылаться по регионам, сообщил директор службы Дмитрий Аристов. По его словам, за 2023 год на исполнение поступило 22 миллиона штрафов ГИБДД - это составляет почти треть работы службы. Нюанс в том, что штрафы эти в основном до 3 тысяч рублей, а значит, с имуществом должников приставы работать не могут. Сейчас приставы в электронном виде получают весь массив постановлений по штрафам ГИБДД в центральный аппарат и направляют на исполнение в территориальные органы. "Это имело смысл, когда у нас не было полного взаимодействия с кредитными организациями. Сейчас уже более 300 кредитных организаций ведут с нами взаимодействие, и теперь нам нет никакого смысла рассылать эти штрафы на территории", - сказал Аристов журналистам в четверг. Поэтому в новом Главном межрегиональном управлении появился специализированный отдел централизованного электронного исполнения. "Его работа ничем не отличается от работы обычного структурного подразделения, будет отличаться только тем, что весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним, и они будут рассылать запросы о счетах в банках. И при нахождении денежных средств обращать на них взыскание", - сказал Аристов. В прошлом году этот отдел начал работу в пилотном варианте. "Если общая эффективность взыскания штрафов ГИБДД в год составляет около 50%, а за два года (когда может взыскиваться штраф) - 75%, то только за год этот отдел выдал нам эффективность 84%. В пилотном проекте было исполнено 18 тысяч постановлений о штрафах ГИБДД", - заключил начальник ФССП.
https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html
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общество, дмитрий аристов, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Дмитрий Аристов, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В России штрафы ГИБДД станут взыскивать быстрее
Директор ФССП: в России штрафы ГИБДД станут взыскивать быстрее
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла способ ускорить взыскание с россиян штрафов по линии ГИБДД: все они будут проходить через один отдел, а не рассылаться по регионам, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.
По его словам, за 2023 год на исполнение поступило 22 миллиона штрафов ГИБДД - это составляет почти треть работы службы. Нюанс в том, что штрафы эти в основном до 3 тысяч рублей, а значит, с имуществом должников приставы работать не могут.
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Сейчас приставы в электронном виде получают весь массив постановлений по штрафам ГИБДД в центральный аппарат и направляют на исполнение в территориальные органы.
"Это имело смысл, когда у нас не было полного взаимодействия с кредитными организациями. Сейчас уже более 300 кредитных организаций ведут с нами взаимодействие, и теперь нам нет никакого смысла рассылать эти штрафы на территории", - сказал Аристов журналистам в четверг.
Поэтому в новом Главном межрегиональном управлении появился специализированный отдел централизованного электронного исполнения.
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"Его работа ничем не отличается от работы обычного структурного подразделения, будет отличаться только тем, что весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним, и они будут рассылать запросы о счетах в банках. И при нахождении денежных средств обращать на них взыскание", - сказал Аристов.
В прошлом году этот отдел начал работу в пилотном варианте.
"Если общая эффективность взыскания штрафов ГИБДД в год составляет около 50%, а за два года (когда может взыскиваться штраф) - 75%, то только за год этот отдел выдал нам эффективность 84%. В пилотном проекте было исполнено 18 тысяч постановлений о штрафах ГИБДД", - заключил начальник ФССП.
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