https://ria.ru/20240201/shtraf-1924824613.html

Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях

Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 01.02.2024

Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях

Житель города Волжский Волгоградской области оштрафован на одну тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в его соцсетях, это одно из первых в России судебных решений по... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:29

2024-02-01T15:29

2024-02-01T15:29

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Житель города Волжский Волгоградской области оштрафован на одну тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в его соцсетях, это одно из первых в России судебных решений по административной статье о публичной демонстрации запрещенной символики, касающихся признанного в ноябре экстремистской организацией движения ЛГБТ*. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, житель Волжского разместил флаг ЛГБТ* на своей странице в соцсети и "хранил в целях массового распространения", чем совершил административное правонарушение - по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики) "За совершение указанного правонарушения постановлением Волжского городского суда Артёму П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время заседания мужчина пояснил, что разместил флаг "по глупости". В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html

https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область