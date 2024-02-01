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Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 01.02.2024
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15:29 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/shtraf-1924824613.html
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 01.02.2024
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях
Житель города Волжский Волгоградской области оштрафован на одну тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в его соцсетях, это одно из первых в России судебных решений по... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:29
2024-02-01T15:29
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Житель города Волжский Волгоградской области оштрафован на одну тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в его соцсетях, это одно из первых в России судебных решений по административной статье о публичной демонстрации запрещенной символики, касающихся признанного в ноябре экстремистской организацией движения ЛГБТ*. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, житель Волжского разместил флаг ЛГБТ* на своей странице в соцсети и "хранил в целях массового распространения", чем совершил административное правонарушение - по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики) "За совершение указанного правонарушения постановлением Волжского городского суда Артёму П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время заседания мужчина пояснил, что разместил флаг "по глупости". В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html
https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях

Жителя Волжского оштрафовали на тысячу рублей за флаг ЛГБТ в соцсетях

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Житель города Волжский Волгоградской области оштрафован на одну тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в его соцсетях, это одно из первых в России судебных решений по административной статье о публичной демонстрации запрещенной символики, касающихся признанного в ноябре экстремистской организацией движения ЛГБТ*.
По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, житель Волжского разместил флаг ЛГБТ* на своей странице в соцсети и "хранил в целях массового распространения", чем совершил административное правонарушение - по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики)
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"За совершение указанного правонарушения постановлением Волжского городского суда Артёму П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время заседания мужчина пояснил, что разместил флаг "по глупости".
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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