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Аэропорт Шереметьево откроет для пассажиров терминал D
Аэропорт Шереметьево откроет для пассажиров терминал D - РИА Новости, 01.02.2024
Аэропорт Шереметьево откроет для пассажиров терминал D
Авиакомпания "Победа" планирует перевод федеральных рейсов в терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба хаба в своем телеграм-канале. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:16
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" планирует перевод федеральных рейсов в терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба хаба в своем телеграм-канале. "С 1 июня 2024 года обслуживание пассажиров внутренних воздушных линий авиакомпании "Победа" в полном объеме планируется производить в терминале D Международного аэропорта Шереметьево (южный терминальный комплекс)", - говорится в сообщении.Рейсы планируется перевести из северного терминального комплекса (терминалы В и С).В настоящее время аэропорт Шереметьево проводит плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров в терминале D."Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляет хэндлинговый оператор аэропорта Шереметьево ООО "Шереметьево Хэндлинг" во взаимодействии с подразделениями аэропорта и другими компаниями Группы МАШ. Пассажиры авиакомпании "Победа" и гости аэропорта получат заблаговременное информирование о терминале вылета/прилета и статусе рейсов", - уточняют в пресс-службе.
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Аэропорт Шереметьево откроет для пассажиров терминал D
С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Авиакомпания "Победа" планирует перевод федеральных рейсов в терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает
пресс-служба хаба в своем телеграм-канале.
"С 1 июня 2024 года обслуживание пассажиров внутренних воздушных линий авиакомпании "Победа" в полном объеме планируется производить в терминале D Международного аэропорта Шереметьево (южный терминальный комплекс)", - говорится в сообщении.
Рейсы планируется перевести из северного терминального комплекса (терминалы В и С).
В настоящее время аэропорт Шереметьево проводит плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров в терминале D.
"Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляет хэндлинговый оператор аэропорта Шереметьево ООО "Шереметьево Хэндлинг" во взаимодействии с подразделениями аэропорта и другими компаниями Группы МАШ. Пассажиры авиакомпании "Победа" и гости аэропорта получат заблаговременное информирование о терминале вылета/прилета и статусе рейсов", - уточняют в пресс-службе.
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