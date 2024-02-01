https://ria.ru/20240201/sharlot-1924768983.html
Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец
Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец - РИА Новости, 01.02.2024
Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец
Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:27
2024-02-01T12:27
2024-02-01T12:28
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САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий. "Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца", - сказал собеседник агентства. До этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
https://ria.ru/20240110/sud-1920444074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, самара, эдуард шарлот, новости культуры, происшествия
Саратов, Самара, Эдуард Шарлот, Новости культуры, Происшествия
Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец
Отец Шарлота: его психолого-психиатрическая экспертиза продлится около месяца
САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий.
"Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца", - сказал собеседник агентства.
Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик
До этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Защита попросила дать певцу Шарлоту искупить вину творчеством