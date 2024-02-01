https://ria.ru/20240201/sharlot-1924768983.html

Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец

Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец - РИА Новости, 01.02.2024

Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец

Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:27

2024-02-01T12:27

2024-02-01T12:28

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САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий. "Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца", - сказал собеседник агентства. До этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

https://ria.ru/20240110/sud-1920444074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратов, самара, эдуард шарлот, новости культуры, происшествия