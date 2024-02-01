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Сальдо: ради нового законопроекта о мобилизации Киев может пойти на шантаж

Сальдо: ради нового законопроекта о мобилизации Киев может пойти на шантаж - РИА Новости, 01.02.2024

Сальдо: ради нового законопроекта о мобилизации Киев может пойти на шантаж

Новый законопроект о мобилизации на Украине может быть принят, потому что киевские власти будут шантажировать "компроматом" депутатов и их родных, заявил в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:07

2024-02-01T05:07

2024-02-01T05:08

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый законопроект о мобилизации на Украине может быть принят, потому что киевские власти будут шантажировать "компроматом" депутатов и их родных, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. При этом текст законопроекта не публиковался. Позднее украинское министерство обороны опубликовало список ключевых изменений в новый проект о мобилизации: инвалидов призывать не будут, можно переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным минобороны данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Также заявляется, что инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев установлена двухмесячная отсрочка от мобилизации для урегулирования личных дел и подготовки к службе. Сальдо напомнил, что и сам когда-то был депутатом Верховной рады. "Я примерно понимаю мотивы, какими там понуждают депутатов принимать решения. На каждого из них вот такая папка компромата, и на их близких родственников. Там же фашистский, нацистский подход: не будешь выполнять преступных поручений, значит, семья пострадает", - рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские депутаты "и сами сейчас не рады тому, что происходит" в стране. "То есть, когда они были у власти, когда не было такого гнета, они были, конечно же, на вершине какой-то славы. Сейчас эта слава, наоборот, оборачивается против них самих же. Я не исключаю возможности, что их все равно заставят проголосовать, и наберут они те 226 голосов, потому что деваться-то им особо некуда, выехать-то они из Украины не могут. То есть закрыто все, они там сидят все как в концлагере, попробуй сделать что-то не так, и тут же будут последствия не только для себя, но и для твоих близких и родных, для детей", - заявил глава региона.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html

https://ria.ru/20240131/zakon-1924668064.html

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украина, херсонская область , владимир сальдо, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире