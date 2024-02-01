https://ria.ru/20240201/semya-1924752706.html

В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира

В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира - РИА Новости, 01.02.2024

В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира

Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:20

2024-02-01T11:20

2024-02-01T12:42

религия

религия

владимир легойда

русская православная церковь

семья

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и т.д. Исходя из этого должны быть установлены приоритеты, а их достижение вполне можно измерить – по коэффициенту рождаемости. Пока он не обнадеживает, а значит нужно делать все что возможно, в экономике, социальном обеспечении, социальных технологиях", - сказал Легойда. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, владимир легойда, русская православная церковь, семья, россия