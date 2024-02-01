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В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира - РИА Новости, 01.02.2024
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира
Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:20
2024-02-01T11:20
2024-02-01T12:42
религия
религия
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и т.д. Исходя из этого должны быть установлены приоритеты, а их достижение вполне можно измерить – по коэффициенту рождаемости. Пока он не обнадеживает, а значит нужно делать все что возможно, в экономике, социальном обеспечении, социальных технологиях", - сказал Легойда. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир легойда, русская православная церковь, семья, россия
Религия, Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Семья, Россия
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира
Легойда: выживание традиционной семьи важнее, чем потепление и многополярный мир
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла.
"Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и т.д. Исходя из этого должны быть установлены приоритеты, а их достижение вполне можно измерить – по коэффициенту рождаемости. Пока он не обнадеживает, а значит нужно делать все что возможно, в экономике, социальном обеспечении, социальных технологиях", - сказал Легойда.
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