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В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира - РИА Новости, 01.02.2024
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Религия
 
11:20 01.02.2024 (обновлено: 12:42 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/semya-1924752706.html
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира - РИА Новости, 01.02.2024
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира
Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:20
2024-02-01T12:42
религия
религия
владимир легойда
русская православная церковь
семья
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и т.д. Исходя из этого должны быть установлены приоритеты, а их достижение вполне можно измерить – по коэффициенту рождаемости. Пока он не обнадеживает, а значит нужно делать все что возможно, в экономике, социальном обеспечении, социальных технологиях", - сказал Легойда. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
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религия, владимир легойда, русская православная церковь, семья, россия
Религия, Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Семья, Россия
В РПЦ рассказали, что для государства важнее многополярного мира

Легойда: выживание традиционной семьи важнее, чем потепление и многополярный мир

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители новогодней ярмарки на Красной площади
Посетители новогодней ярмарки на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выживание традиционной семьи для государства важнее, чем глобальное потепление и формирование многополярного мира, исходя из этого нужно ставить приоритеты, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла.
"Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и т.д. Исходя из этого должны быть установлены приоритеты, а их достижение вполне можно измерить – по коэффициенту рождаемости. Пока он не обнадеживает, а значит нужно делать все что возможно, в экономике, социальном обеспечении, социальных технологиях", - сказал Легойда.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
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