https://ria.ru/20240201/satira-1924883676.html
Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля
Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля - РИА Новости, 01.02.2024
Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля
На основной сцене Театра Сатиры, где произошел пожар, планируется возобновить показы спектаклей со 2 февраля, постановка "Укрощение строптивой" в четверг... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:28
2024-02-01T18:28
2024-02-01T18:44
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На основной сцене Театра Сатиры, где произошел пожар, планируется возобновить показы спектаклей со 2 февраля, постановка "Укрощение строптивой" в четверг отменяется, сообщили в театре."Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене… Спектакль "Укрощение строптивой" на основной сцене Театра Сатиры, запланированный на 1 февраля, отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра", - сообщается на сайте театра. Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время.Ранее были отменены показы спектакля "Чердак Сатиры" до 4 февраля включительно.28 января в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах. Пострадавших нет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр сатиры (москва), москва, происшествия
Культура, Театр сатиры (Москва), Москва, Происшествия
Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля
Театр Сатиры возобновит спектакли на основной сцене после пожара со 2 февраля
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На основной сцене Театра Сатиры, где произошел пожар, планируется возобновить показы спектаклей со 2 февраля, постановка "Укрощение строптивой" в четверг отменяется, сообщили в театре.
"Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене… Спектакль "Укрощение строптивой" на основной сцене Театра Сатиры, запланированный на 1 февраля, отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра", - сообщается на сайте театра. Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время.
Ранее были отменены показы спектакля "Чердак Сатиры" до 4 февраля включительно.
28 января в пресс-службе столичного главка МЧС
сообщили, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы
, где из-под купола шел дым. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах. Пострадавших нет.
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве