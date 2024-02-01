https://ria.ru/20240201/satira-1924883676.html

Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля

Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля - РИА Новости, 01.02.2024

Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля

На основной сцене Театра Сатиры, где произошел пожар, планируется возобновить показы спектаклей со 2 февраля, постановка "Укрощение строптивой" в четверг... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:28

2024-02-01T18:28

2024-02-01T18:44

культура

театр сатиры (москва)

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_079b8e5d09819978585f38b07966e164.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На основной сцене Театра Сатиры, где произошел пожар, планируется возобновить показы спектаклей со 2 февраля, постановка "Укрощение строптивой" в четверг отменяется, сообщили в театре."Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене… Спектакль "Укрощение строптивой" на основной сцене Театра Сатиры, запланированный на 1 февраля, отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра", - сообщается на сайте театра. Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги в полном объеме в ближайшее время.Ранее были отменены показы спектакля "Чердак Сатиры" до 4 февраля включительно.28 января в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работали в Театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923956523.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

театр сатиры (москва), москва, происшествия