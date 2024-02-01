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Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод - РИА Новости, 01.02.2024
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Туризм
 
05:07 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sanatorii-1924517311.html
Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод
Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод
Туроператоры рассказали, где в России можно совместить отдых и лечение, кроме Кавказа, а также как найти подходящие санатории, чем они отличаются и сколько... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:07
2024-02-01T05:07
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сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в России можно совместить отдых и лечение, кроме Кавказа, а также как найти подходящие санатории, чем они отличаются и сколько стоят, сообщает АТОР.На здравницы, расположенные вне Кавказа (в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, в Белокурихе на Алтае) совокупно приходится порядка 5-10 процентов продаж туроператоров. Хотя у PEGAS Touristik, это до 20 процентов. В компании рекомендуют для санаторно-курортного лечения Калининградскую область.Около 15 процентов составляют продажи санаториев Анапы, Геленджика, Крыма, Кабардино-Балкарии и других регионов России у Fun&amp;Sun.Представители Национального туроператора "Алеан" отмечают повышенный интерес к отдыху "поближе к дому": в 2023 году у туроператора на 20 процентов чаще, чем в 2022, покупали путевки в санатории Подмосковья."Интурист" предлагает поехать в санатории Владимирской и Ленинградской областей.В Coral Travel, помимо вышеозначенных направлений, советуют обратить внимание на санатории Балтийского побережье и средней полосы России.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет, что профили лечения в санаториях частично совпадают. Например, почти везде лечат сердечно-сосудистые заболевания. Но есть и региональные отличия. Например, на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта специализируются преимущественно санатории в Кавминводах.Свои уникальные возможности имеют курорты за Уралом. На Алтае туристам предлагают пантовые ванны, а в Новосибирской области со дна горько-соленого озера Карачи добывают сульфидно-иловую грязь, которая обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, рассказывают в "Алеан"."Если уровень медицинской базы санаториев по всей России относительно сопоставим, то набор природных факторов на курортах не идентичен. Где-то проблема решается – лечебную грязь привозят для процедур практически в любой санаторий. А вот процедуры с применением мацесты, например, отпускаются только в водолечебнице в Сочи. Соответственно, в том же Подмосковье таких процедур уже не будет", – говорят в "Мультитуре".FUN&amp;SUN рекомендует в качестве альтернативы более популярным курортам здравницы Кабардино-Балкарии. Их профили лечения практически такие же, как в Кавминводах.По оценке "Мультитура", стоимость проживания в некоторых санаториях центрально-европейской части страны может быть на 20-25 процентов ниже, чем в Кавминводах и Сочи. Однако в среднем цены сопоставимы, поскольку, в первую очередь, на них влияет лечебная база, набор предоставляемых услуг, качество объекта размещения и прилегающей территории.Цены на санаторный отдых начинаются от 30-40 тысяч рублей на двоих без лечения. Но путевка с лечением в здравницы категории "четыре звезды" уже дороже – от 60 тысяч. Как правило, в цены входит полный пансион и лечение. Стоимость двухнедельной программы в сибирском санатории – обойдется в 156 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод

АТОР: на санатории вне Кавказа в среднем приходится до десяти процентов продаж

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСанаторий "Жемчужина Белокурихи" в городе Белокуриха в Алтайском крае
Санаторий Жемчужина Белокурихи в городе Белокуриха в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в России можно совместить отдых и лечение, кроме Кавказа, а также как найти подходящие санатории, чем они отличаются и сколько стоят, сообщает АТОР.
На здравницы, расположенные вне Кавказа (в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, в Белокурихе на Алтае) совокупно приходится порядка 5-10 процентов продаж туроператоров. Хотя у PEGAS Touristik, это до 20 процентов. В компании рекомендуют для санаторно-курортного лечения Калининградскую область.
Около 15 процентов составляют продажи санаториев Анапы, Геленджика, Крыма, Кабардино-Балкарии и других регионов России у Fun&Sun.
Представители Национального туроператора "Алеан" отмечают повышенный интерес к отдыху "поближе к дому": в 2023 году у туроператора на 20 процентов чаще, чем в 2022, покупали путевки в санатории Подмосковья.
"Интурист" предлагает поехать в санатории Владимирской и Ленинградской областей.
В Coral Travel, помимо вышеозначенных направлений, советуют обратить внимание на санатории Балтийского побережье и средней полосы России.
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет, что профили лечения в санаториях частично совпадают. Например, почти везде лечат сердечно-сосудистые заболевания. Но есть и региональные отличия. Например, на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта специализируются преимущественно санатории в Кавминводах.
Свои уникальные возможности имеют курорты за Уралом. На Алтае туристам предлагают пантовые ванны, а в Новосибирской области со дна горько-соленого озера Карачи добывают сульфидно-иловую грязь, которая обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, рассказывают в "Алеан".
"Если уровень медицинской базы санаториев по всей России относительно сопоставим, то набор природных факторов на курортах не идентичен. Где-то проблема решается – лечебную грязь привозят для процедур практически в любой санаторий. А вот процедуры с применением мацесты, например, отпускаются только в водолечебнице в Сочи. Соответственно, в том же Подмосковье таких процедур уже не будет", – говорят в "Мультитуре".
FUN&SUN рекомендует в качестве альтернативы более популярным курортам здравницы Кабардино-Балкарии. Их профили лечения практически такие же, как в Кавминводах.
По оценке "Мультитура", стоимость проживания в некоторых санаториях центрально-европейской части страны может быть на 20-25 процентов ниже, чем в Кавминводах и Сочи. Однако в среднем цены сопоставимы, поскольку, в первую очередь, на них влияет лечебная база, набор предоставляемых услуг, качество объекта размещения и прилегающей территории.
Цены на санаторный отдых начинаются от 30-40 тысяч рублей на двоих без лечения. Но путевка с лечением в здравницы категории "четыре звезды" уже дороже – от 60 тысяч. Как правило, в цены входит полный пансион и лечение. Стоимость двухнедельной программы в сибирском санатории – обойдется в 156 тысяч рублей на двоих.
Люди в Нарзанной галерее в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Туроператоры оценили спрос на путевки в санатории Кавминвод
26 января, 11:41
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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