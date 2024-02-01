https://ria.ru/20240201/sanatorii-1924517311.html

Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод

Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод - РИА Новости, 01.02.2024

Эксперты назвали аналоги санаториям Кавминвод

Туроператоры рассказали, где в России можно совместить отдых и лечение, кроме Кавказа, а также как найти подходящие санатории, чем они отличаются и сколько... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:07

2024-02-01T05:07

2024-02-01T05:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797475947_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_1399713141ca5965d3194df94bcfce47.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в России можно совместить отдых и лечение, кроме Кавказа, а также как найти подходящие санатории, чем они отличаются и сколько стоят, сообщает АТОР.На здравницы, расположенные вне Кавказа (в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, в Белокурихе на Алтае) совокупно приходится порядка 5-10 процентов продаж туроператоров. Хотя у PEGAS Touristik, это до 20 процентов. В компании рекомендуют для санаторно-курортного лечения Калининградскую область.Около 15 процентов составляют продажи санаториев Анапы, Геленджика, Крыма, Кабардино-Балкарии и других регионов России у Fun&Sun.Представители Национального туроператора "Алеан" отмечают повышенный интерес к отдыху "поближе к дому": в 2023 году у туроператора на 20 процентов чаще, чем в 2022, покупали путевки в санатории Подмосковья."Интурист" предлагает поехать в санатории Владимирской и Ленинградской областей.В Coral Travel, помимо вышеозначенных направлений, советуют обратить внимание на санатории Балтийского побережье и средней полосы России.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет, что профили лечения в санаториях частично совпадают. Например, почти везде лечат сердечно-сосудистые заболевания. Но есть и региональные отличия. Например, на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта специализируются преимущественно санатории в Кавминводах.Свои уникальные возможности имеют курорты за Уралом. На Алтае туристам предлагают пантовые ванны, а в Новосибирской области со дна горько-соленого озера Карачи добывают сульфидно-иловую грязь, которая обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, рассказывают в "Алеан"."Если уровень медицинской базы санаториев по всей России относительно сопоставим, то набор природных факторов на курортах не идентичен. Где-то проблема решается – лечебную грязь привозят для процедур практически в любой санаторий. А вот процедуры с применением мацесты, например, отпускаются только в водолечебнице в Сочи. Соответственно, в том же Подмосковье таких процедур уже не будет", – говорят в "Мультитуре".FUN&SUN рекомендует в качестве альтернативы более популярным курортам здравницы Кабардино-Балкарии. Их профили лечения практически такие же, как в Кавминводах.По оценке "Мультитура", стоимость проживания в некоторых санаториях центрально-европейской части страны может быть на 20-25 процентов ниже, чем в Кавминводах и Сочи. Однако в среднем цены сопоставимы, поскольку, в первую очередь, на них влияет лечебная база, набор предоставляемых услуг, качество объекта размещения и прилегающей территории.Цены на санаторный отдых начинаются от 30-40 тысяч рублей на двоих без лечения. Но путевка с лечением в здравницы категории "четыре звезды" уже дороже – от 60 тысяч. Как правило, в цены входит полный пансион и лечение. Стоимость двухнедельной программы в сибирском санатории – обойдется в 156 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20240126/kavminvody-1923603325.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор)