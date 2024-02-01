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Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024
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03:04 01.02.2024
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Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо
Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024
Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо
Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:04
2024-02-01T03:04
россия
херсонская область
киев
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Количество желающих не воевать на той оставшейся части еще подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории резко идет вниз. То есть воевать, мы видим, люди не хотят. И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин", - рассказал собеседник агентства. По его словам, Киев бросает на фронт "практически необученных" солдат, а не кадровых военных, как раньше. Причем, отметил губернатор, мобилизуют по большей части жителей южных областей, а не западной Украины. "Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей еще, которые могут быть студентами. Но Зеленский идет дальше - он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт", - подчеркнул Сальдо.
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россия, херсонская область , киев, владимир сальдо
Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо
Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо

Сальдо: желающих воевать с Россией украинцев все меньше, но их заставляют

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Количество желающих не воевать на той оставшейся части еще подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории резко идет вниз. То есть воевать, мы видим, люди не хотят. И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Киев бросает на фронт "практически необученных" солдат, а не кадровых военных, как раньше. Причем, отметил губернатор, мобилизуют по большей части жителей южных областей, а не западной Украины.
"Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей еще, которые могут быть студентами. Но Зеленский идет дальше - он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт", - подчеркнул Сальдо.
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РоссияХерсонская областьКиевВладимир Сальдо
 
 
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