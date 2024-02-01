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Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине - РИА Новости, 01.02.2024
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20:15 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sakhalin-1924901693.html
Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине
Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине - РИА Новости, 01.02.2024
Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине
Стратегию развития университета на базе кампуса мирового уровня в Сахалинской области планируют защитить в июле 2024 года, в ней будет предусмотрена работа по... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:15
2024-02-01T20:15
общество
сахалинская область
сахалин
россия
валерий лимаренко
владимир путин
московский физико-технический институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стратегию развития университета на базе кампуса мирового уровня в Сахалинской области планируют защитить в июле 2024 года, в ней будет предусмотрена работа по созданию передовой инженерной школы, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В четверг глава государства провел совещание о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Во время доклада Лимаренко рассказал, что сейчас идет заливка фундамента объектов сахалинского кампуса, в 2026 году планируется построить научно-образовательные корпуса, в 2025 году - студенческие общежития. "Мы сейчас разрабатываем стратегию университета. Мы занимаемся этой работой со Сбером, … и сейчас готовим предложения с тем, чтобы эту стратегию защитить в июле текущего года. В этой стратегии будет предложена еще и работа по развитию передовой инженерной школы. Мы победили в конкурсе, и нам доверили создавать передовую инженерную школу в области водорода", - сказал губернатор. По его словам, регион вместе с партнерами - МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана - в этом году создаст водородный полигон, который будет представлять из себя небольшой завод по производству водорода и ряд пилотных проектов по использованию водорода и водородных технологий в современной жизни. Он уточнил, что таким образом идет подготовка строительству с Росатомом через несколько лет большого завода по производству водорода, чтобы поставлять водород в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Мы сейчас выделили средства областные и строим лабораторный корпус в нефтегазовом технопарке непосредственно, где у нас новые технологии шельфовые развиваются. И уже в этом году мы хотим заключить контракты с дочерними компаниями "Газпрома" с тем, чтобы оказывать им услуги научно-технические, и чтобы там инженеры и ученые работали, учили студентов", - добавил Лимаренко.
https://ria.ru/20240201/putin-1924894886.html
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общество, сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, владимир путин, московский физико-технический институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром
Общество, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром
Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине

Лимаренко рассказал Путину о защите стратегии развития кампуса на Сахалине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стратегию развития университета на базе кампуса мирового уровня в Сахалинской области планируют защитить в июле 2024 года, в ней будет предусмотрена работа по созданию передовой инженерной школы, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В четверг глава государства провел совещание о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Во время доклада Лимаренко рассказал, что сейчас идет заливка фундамента объектов сахалинского кампуса, в 2026 году планируется построить научно-образовательные корпуса, в 2025 году - студенческие общежития.
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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"Мы сейчас разрабатываем стратегию университета. Мы занимаемся этой работой со Сбером, … и сейчас готовим предложения с тем, чтобы эту стратегию защитить в июле текущего года. В этой стратегии будет предложена еще и работа по развитию передовой инженерной школы. Мы победили в конкурсе, и нам доверили создавать передовую инженерную школу в области водорода", - сказал губернатор.
По его словам, регион вместе с партнерами - МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана - в этом году создаст водородный полигон, который будет представлять из себя небольшой завод по производству водорода и ряд пилотных проектов по использованию водорода и водородных технологий в современной жизни. Он уточнил, что таким образом идет подготовка строительству с Росатомом через несколько лет большого завода по производству водорода, чтобы поставлять водород в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Мы сейчас выделили средства областные и строим лабораторный корпус в нефтегазовом технопарке непосредственно, где у нас новые технологии шельфовые развиваются. И уже в этом году мы хотим заключить контракты с дочерними компаниями "Газпрома" с тем, чтобы оказывать им услуги научно-технические, и чтобы там инженеры и ученые работали, учили студентов", - добавил Лимаренко.
Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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ОбществоСахалинская областьСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинМосковский физико-технический институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Газпром
 
 
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