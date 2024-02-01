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Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД - РИА Новости, 01.02.2024
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15:39 01.02.2024 (обновлено: 16:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ryabkov-1924826647.html
Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД
Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД - РИА Новости, 01.02.2024
Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД
Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:39
2024-02-01T16:52
общество
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.Он подчеркнул, что Москва проявляет максимальную ответственность.&quot;Мы осуществляем мероприятия совместно с Белоруссией в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности, тогда как совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территориях стран и в воздушных пространствах стран, а также с привлечением военного персонала стран, которые объявили себя безъядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия&quot;, — указал дипломат.Вашингтон и западная группа хотят перенести эту практику на Азиатско-Тихоокеанский регион, продолжил Рябков.Он отметил, что умножение ядерных альянсов во многих точках мира — "это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие, взаимоуважение и поступательный путь цивилизационного движения".В минувшую пятницу британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что якобы "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
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общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, белоруссия, москва, владимир путин, брикс
Общество, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, БРИКС
Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД

Рябков: РФ не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.
Он подчеркнул, что Москва проявляет максимальную ответственность.
«

"Мы осуществляем мероприятия совместно с Белоруссией в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности, тогда как совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территориях стран и в воздушных пространствах стран, а также с привлечением военного персонала стран, которые объявили себя безъядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия", — указал дипломат.

Вашингтон и западная группа хотят перенести эту практику на Азиатско-Тихоокеанский регион, продолжил Рябков.
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Он отметил, что умножение ядерных альянсов во многих точках мира — "это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие, взаимоуважение и поступательный путь цивилизационного движения".
В минувшую пятницу британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что якобы "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
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ОбществоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковБелоруссияМоскваВладимир ПутинБРИКС
 
 
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