Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД
Рябков: РФ не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.
Он подчеркнул, что Москва проявляет максимальную ответственность.
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"Мы осуществляем мероприятия совместно с Белоруссией в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности, тогда как совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территориях стран и в воздушных пространствах стран, а также с привлечением военного персонала стран, которые объявили себя безъядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия", — указал дипломат.
Вашингтон и западная группа хотят перенести эту практику на Азиатско-Тихоокеанский регион, продолжил Рябков.
Он отметил, что умножение ядерных альянсов во многих точках мира — "это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие, взаимоуважение и поступательный путь цивилизационного движения".
В минувшую пятницу британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что якобы "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.