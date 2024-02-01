https://ria.ru/20240201/ryabkov-1924826647.html

Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД

Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД - РИА Новости, 01.02.2024

Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД

Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:39

2024-02-01T15:39

2024-02-01T16:52

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, помимо уже развернутого в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.Он подчеркнул, что Москва проявляет максимальную ответственность."Мы осуществляем мероприятия совместно с Белоруссией в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности, тогда как совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территориях стран и в воздушных пространствах стран, а также с привлечением военного персонала стран, которые объявили себя безъядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия", — указал дипломат.Вашингтон и западная группа хотят перенести эту практику на Азиатско-Тихоокеанский регион, продолжил Рябков.Он отметил, что умножение ядерных альянсов во многих точках мира — "это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие, взаимоуважение и поступательный путь цивилизационного движения".В минувшую пятницу британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что якобы "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

https://ria.ru/20240201/belorussiya-1924769266.html

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общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, белоруссия, москва, владимир путин, брикс