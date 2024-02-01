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"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 01.02.2024 (обновлено: 17:16 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России - РИА Новости, 01.02.2024
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России
Североатлантический альянс спровоцировал прокси-войну с Россией, чем только укрепил ее позиции на мировой арене, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:44
2024-02-01T17:16
специальная военная операция на украине
россия
москва
европа
владимир путин
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс спровоцировал прокси-войну с Россией, чем только укрепил ее позиции на мировой арене, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Stephen Gardner."Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава", — признал он.По словам полковника, военный блок не имел никаких шансов против Москвы, так как она изначально была самодостаточной. В результате Россия стала еще более сплоченной и сильной, чем когда-либо, пояснил военный."Мы взорвали это, это мы делали ошибку за ошибкой, а поэтому теперь мы можем пойти на большую эскалацию", — резюмировал Макгрегор.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924837001.html
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россия, москва, европа, владимир путин, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России

Макгрегор: прокси-война НАТО сделала Россию только более сплоченной и мощной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс спровоцировал прокси-войну с Россией, чем только укрепил ее позиции на мировой арене, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Stephen Gardner.
"Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава", — признал он.
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По словам полковника, военный блок не имел никаких шансов против Москвы, так как она изначально была самодостаточной. В результате Россия стала еще более сплоченной и сильной, чем когда-либо, пояснил военный.
"Мы взорвали это, это мы делали ошибку за ошибкой, а поэтому теперь мы можем пойти на большую эскалацию", — резюмировал Макгрегор.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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