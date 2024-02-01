https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html
Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки
Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки - РИА Новости, 01.02.2024
Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки
Большинство россиян (81%) считают, что самые красивые девушки живут в России, гласят данные ВЦИОМ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:47
2024-02-01T10:47
2024-02-01T10:52
общество
россия
украина
белоруссия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918431630_0:213:3070:1940_1920x0_80_0_0_e86a0163d0256b1bbc419e3eca9bd8b9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большинство россиян (81%) считают, что самые красивые девушки живут в России, гласят данные ВЦИОМ. Как показал опрос, 81% респондентов полагают, что самые красивые девушки живут в России, 11% - на Украине, 5% - в Белоруссии, а 3% выразили мнение, что по всему миру; в то же время каждый десятый затруднился ответить. По данным социологов, более половины россиян (55%) в целом безразлично относятся к конкурсам красоты, скорее положительно - 29%, а скорее негативно - 15%. Среди причин, по которым девушки участвуют в конкурсах красоты, в частности, были названы желание сделать карьеру, попасть в мир шоу-бизнеса (47%), заработать деньги (29%), повысить самооценку (26%), удовлетворить амбиции (24%), найти богатого мужа (22%). Согласно опубликованным данным, большинство опрошенных женщин (75%) точно не хотели бы принять участие в конкурсе красоты, каждая пятая (20%) заявила, что скорее нет, о том, что точно хотели бы или скорее хотели бы, заявили только по 2% опрошенных. Кроме того, 47% мужчин, отвечая на вопрос, хотели бы они, чтобы их "вторая половинка, жена, подруга приняла участие в конкурсе красоты", заявили, что точно нет; 23% - скорее нет, 16% - скорее да, а 5% хотели бы, чтобы их женщины приняли участие в подобном мероприятии. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240131/dostizheniya-1924565467.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918431630_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_bb5e5b8d003860e80f438d04612de7ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, белоруссия, вциом
Общество, Россия, Украина, Белоруссия, ВЦИОМ
Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки
ВЦИОМ: 81% россиян считают, что самые красивые девушки живут в России
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Большинство россиян (81%) считают, что самые красивые девушки живут в России, гласят данные
ВЦИОМ.
Как показал опрос, 81% респондентов полагают, что самые красивые девушки живут в России, 11% - на Украине
, 5% - в Белоруссии
, а 3% выразили мнение, что по всему миру; в то же время каждый десятый затруднился ответить.
По данным социологов, более половины россиян (55%) в целом безразлично относятся к конкурсам красоты, скорее положительно - 29%, а скорее негативно - 15%. Среди причин, по которым девушки участвуют в конкурсах красоты, в частности, были названы желание сделать карьеру, попасть в мир шоу-бизнеса (47%), заработать деньги (29%), повысить самооценку (26%), удовлетворить амбиции (24%), найти богатого мужа (22%).
Согласно опубликованным данным, большинство опрошенных женщин (75%) точно не хотели бы принять участие в конкурсе красоты, каждая пятая (20%) заявила, что скорее нет, о том, что точно хотели бы или скорее хотели бы, заявили только по 2% опрошенных. Кроме того, 47% мужчин, отвечая на вопрос, хотели бы они, чтобы их "вторая половинка, жена, подруга приняла участие в конкурсе красоты", заявили, что точно нет; 23% - скорее нет, 16% - скорее да, а 5% хотели бы, чтобы их женщины приняли участие в подобном мероприятии.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Социологи выяснили, чем гордятся россияне