https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html

Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки

Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки - РИА Новости, 01.02.2024

Россияне рассказали, в какой стране живут самые красивые девушки

Большинство россиян (81%) считают, что самые красивые девушки живут в России, гласят данные ВЦИОМ. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:47

2024-02-01T10:47

2024-02-01T10:52

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россия

украина

белоруссия

вциом

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большинство россиян (81%) считают, что самые красивые девушки живут в России, гласят данные ВЦИОМ. Как показал опрос, 81% респондентов полагают, что самые красивые девушки живут в России, 11% - на Украине, 5% - в Белоруссии, а 3% выразили мнение, что по всему миру; в то же время каждый десятый затруднился ответить. По данным социологов, более половины россиян (55%) в целом безразлично относятся к конкурсам красоты, скорее положительно - 29%, а скорее негативно - 15%. Среди причин, по которым девушки участвуют в конкурсах красоты, в частности, были названы желание сделать карьеру, попасть в мир шоу-бизнеса (47%), заработать деньги (29%), повысить самооценку (26%), удовлетворить амбиции (24%), найти богатого мужа (22%). Согласно опубликованным данным, большинство опрошенных женщин (75%) точно не хотели бы принять участие в конкурсе красоты, каждая пятая (20%) заявила, что скорее нет, о том, что точно хотели бы или скорее хотели бы, заявили только по 2% опрошенных. Кроме того, 47% мужчин, отвечая на вопрос, хотели бы они, чтобы их "вторая половинка, жена, подруга приняла участие в конкурсе красоты", заявили, что точно нет; 23% - скорее нет, 16% - скорее да, а 5% хотели бы, чтобы их женщины приняли участие в подобном мероприятии. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240131/dostizheniya-1924565467.html

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украина

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общество, россия, украина, белоруссия, вциом