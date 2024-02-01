https://ria.ru/20240201/ria-1924756535.html
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии" - РИА Новости, 01.02.2024
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"
РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2023 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:34
2024-02-01T11:34
2024-02-01T11:41
общество
медиалогия
риа новости
турция
сирия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2023 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия"."Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщало о землетрясении в Турции и Сирии, о палестино-израильском конфликте, о ЧП на Крымском мосту, о разрушении Каховской ГЭС, о ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).
https://ria.ru/20231211/agentstvo-1915056973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медиалогия, риа новости, турция, сирия
Общество, Медиалогия, РИА Новости, Турция, Сирия
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"
"Медиалогия": РИА Новости стало самым цитируемым агентством в РФ за 2023 год