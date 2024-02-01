https://ria.ru/20240201/ria-1924756535.html

РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"

РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии" - РИА Новости, 01.02.2024

РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"

РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2023 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:34

2024-02-01T11:34

2024-02-01T11:41

общество

медиалогия

риа новости

турция

сирия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2023 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия"."Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщало о землетрясении в Турции и Сирии, о палестино-израильском конфликте, о ЧП на Крымском мосту, о разрушении Каховской ГЭС, о ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).

https://ria.ru/20231211/agentstvo-1915056973.html

турция

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, медиалогия, риа новости, турция, сирия