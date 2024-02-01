https://ria.ru/20240201/rets-1924825928.html

Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ

Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ - РИА Новости, 01.02.2024

Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на квалификационный отбор производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:35

2024-02-01T15:35

2024-02-01T15:35

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на квалификационный отбор производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2024 год, завершится прием заявок на участие в отборе 1 марта 2024 года в 19:00 (мск), сообщает центр"Цель программы поддержки - возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции", - говорится в сообщении."Эта мера государственной поддержки помогает российским производителям сельскохозяйственного, дорожно-строительного и другого специализированного оборудования увеличивать экспорт в дружественные страны. Благодаря данной мере поддержки, продукция российских производителей становится более конкурентоспособной на мировом рынке. В 2023 году поддержку получили 32 предприятия, а общая сумма возмещенных затрат составила 710 миллионов рублей", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом РФ совместно с Российским экспортным центром.Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в РЭЦ, приложив необходимый пакет документов. Со всеми требованиями можно ознакомиться на сайте центра.По вопросам подачи можете обращаться по телефону: +7 (495) 937-47-47 (доб. 2085) или по электронной почте.

https://ria.ru/20240201/zayavki-1924724977.html

https://ria.ru/20240131/rets-1924530380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), экспорт