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Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ - РИА Новости, 01.02.2024
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15:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rets-1924825928.html
Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ
Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ - РИА Новости, 01.02.2024
Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на квалификационный отбор производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:35
2024-02-01T15:35
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на квалификационный отбор производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2024 год, завершится прием заявок на участие в отборе 1 марта 2024 года в 19:00 (мск), сообщает центр"Цель программы поддержки - возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции", - говорится в сообщении."Эта мера государственной поддержки помогает российским производителям сельскохозяйственного, дорожно-строительного и другого специализированного оборудования увеличивать экспорт в дружественные страны. Благодаря данной мере поддержки, продукция российских производителей становится более конкурентоспособной на мировом рынке. В 2023 году поддержку получили 32 предприятия, а общая сумма возмещенных затрат составила 710 миллионов рублей", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом РФ совместно с Российским экспортным центром.Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в РЭЦ, приложив необходимый пакет документов. Со всеми требованиями можно ознакомиться на сайте центра.По вопросам подачи можете обращаться по телефону: +7 (495) 937-47-47 (доб. 2085) или по электронной почте.
https://ria.ru/20240201/zayavki-1924724977.html
https://ria.ru/20240131/rets-1924530380.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт

Заявки от экспортеров спецтехники на компенсацию части затрат начал РЭЦ

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на квалификационный отбор производителей спецтехники и оборудования на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, на 2024 год, завершится прием заявок на участие в отборе 1 марта 2024 года в 19:00 (мск), сообщает центр
"Цель программы поддержки - возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции", - говорится в сообщении.
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"Эта мера государственной поддержки помогает российским производителям сельскохозяйственного, дорожно-строительного и другого специализированного оборудования увеличивать экспорт в дружественные страны. Благодаря данной мере поддержки, продукция российских производителей становится более конкурентоспособной на мировом рынке. В 2023 году поддержку получили 32 предприятия, а общая сумма возмещенных затрат составила 710 миллионов рублей", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Поддержка оказывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2018 г. № 1269 и реализуется Минпромторгом РФ совместно с Российским экспортным центром.
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Для участия в отборе компании необходимо подать заявку в РЭЦ, приложив необходимый пакет документов. Со всеми требованиями можно ознакомиться на сайте центра.
По вопросам подачи можете обращаться по телефону: +7 (495) 937-47-47 (доб. 2085) или по электронной почте.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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