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Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России - РИА Новости, 01.02.2024
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09:52 01.02.2024 (обновлено: 12:57 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/reshenie-1924731007.html
Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России
Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России - РИА Новости, 01.02.2024
Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России
Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:52
2024-02-01T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения. В МИД России отметили, что ооновский суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР — "террористическими организациями". "Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность", — сказал Рогов РИА Новости в четверг. По его мнению, теперь киевские власти могут решиться мстить судьям, принявшим столь неудобное для них решение. "Не исключено, что киевский режим начнет работу по дискредитации судей", — подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924713763.html
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в мире, россия, украина, владимир рогов, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Рогов, ООН
Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России

Рогов: отказ суда ООН признать Россию агрессором вызвал истерику на Украине

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения.
Слушание в Международном суде ООН по иску Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины
06:59
В МИД России отметили, что ооновский суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР — "террористическими организациями".
"Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность", — сказал Рогов РИА Новости в четверг.
По его мнению, теперь киевские власти могут решиться мстить судьям, принявшим столь неудобное для них решение.
"Не исключено, что киевский режим начнет работу по дискредитации судей", — подчеркнул Рогов.
Международный суд ООН проводит публичные слушания по делу Украина против Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Дело "Украина против России" в Международном суде ООН
Вчера, 01:30
 
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