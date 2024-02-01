https://ria.ru/20240201/reshenie-1924731007.html

Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России

Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России - РИА Новости, 01.02.2024

Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России

Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:52

2024-02-01T09:52

2024-02-01T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Отказ Международного суда ООН признать Россию "государством-агрессором" вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения. В МИД России отметили, что ооновский суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР — "террористическими организациями". "Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность", — сказал Рогов РИА Новости в четверг. По его мнению, теперь киевские власти могут решиться мстить судьям, принявшим столь неудобное для них решение. "Не исключено, что киевский режим начнет работу по дискредитации судей", — подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924713763.html

https://ria.ru/20240131/delo-1924129986.html

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