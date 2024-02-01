https://ria.ru/20240201/reshenie-1924721513.html
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:51
2024-02-01T08:51
2024-02-01T08:53
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение суда ООН по претензиям Украины к России. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями". "ООН создавалась мировым сообществом для того, чтобы, в том числе, объективно оценивать происходящие в мире события. Большинство стран в противовес небольшому числу западных стран отвергают политику двойных стандартов, голосование в ООН в последнее время демонстрирует то, что Западу все реже удается задавать тон и диктовать свою повестку большинству государств в мировом сообществе", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что для всех очевидно обратное положение вещей, что это Украина "самым демонстративным образом массово нарушает права человека". "Стоит вспомнить многолетнюю водную блокаду Крыма - 2,5 миллиона человек были оставлены без питьевой воды. Можно напомнить и о покушении на энергоснабжение полуострова, подрыв высоковольтных опор, подрыв газопровода. А чего стоят дискриминационные языковые законы Украины, поставившие русскоязычных граждан в положение изгоев. Я говорю о фактах, которые установлены, от которых Украина даже и не открещивалась: практически сама признавалась в причастности к этим фактам дискриминации и террора", - напомнил парламентарий.Башкин отметил, что именно Украина должна понести ответственность за нарушение прав человека и геноцид. "Я глубоко убежден, что это следующий этап. Этому государству придется нести ответственность за свои террористические атаки на основополагающие права человека", - добавил он.
https://ria.ru/20240201/sud-1924718921.html
https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924713763.html
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в мире, украина, оон, александр башкин, россия
В мире, Украина, ООН, Александр Башкин, Россия
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
Сенатор Башкин: Западу все реже удается диктовать остальным свою повестку
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение суда ООН по претензиям Украины к России.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева
и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР
и ЛНР
- "террористическими организациями".
В Крыму прокомментировали обвинения суда ООН в дискриминации украинцев
"ООН создавалась мировым сообществом для того, чтобы, в том числе, объективно оценивать происходящие в мире события. Большинство стран в противовес небольшому числу западных стран отвергают политику двойных стандартов, голосование в ООН в последнее время демонстрирует то, что Западу все реже удается задавать тон и диктовать свою повестку большинству государств в мировом сообществе", - сказал Башкин.
Он подчеркнул, что для всех очевидно обратное положение вещей, что это Украина "самым демонстративным образом массово нарушает права человека".
Политолог оценила решение Международного суда ООН по иску Украины
"Стоит вспомнить многолетнюю водную блокаду Крыма - 2,5 миллиона человек были оставлены без питьевой воды. Можно напомнить и о покушении на энергоснабжение полуострова, подрыв высоковольтных опор, подрыв газопровода. А чего стоят дискриминационные языковые законы Украины, поставившие русскоязычных граждан в положение изгоев. Я говорю о фактах, которые установлены, от которых Украина даже и не открещивалась: практически сама признавалась в причастности к этим фактам дискриминации и террора", - напомнил парламентарий.
Башкин отметил, что именно Украина должна понести ответственность за нарушение прав человека и геноцид.
"Я глубоко убежден, что это следующий этап. Этому государству придется нести ответственность за свои террористические атаки на основополагающие права человека", - добавил он.
Дело "Украина против России" в Международном суде ООН