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В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
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08:51 01.02.2024 (обновлено: 08:53 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/reshenie-1924721513.html
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:51
2024-02-01T08:53
в мире
украина
оон
александр башкин
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение суда ООН по претензиям Украины к России. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями". "ООН создавалась мировым сообществом для того, чтобы, в том числе, объективно оценивать происходящие в мире события. Большинство стран в противовес небольшому числу западных стран отвергают политику двойных стандартов, голосование в ООН в последнее время демонстрирует то, что Западу все реже удается задавать тон и диктовать свою повестку большинству государств в мировом сообществе", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что для всех очевидно обратное положение вещей, что это Украина "самым демонстративным образом массово нарушает права человека". "Стоит вспомнить многолетнюю водную блокаду Крыма - 2,5 миллиона человек были оставлены без питьевой воды. Можно напомнить и о покушении на энергоснабжение полуострова, подрыв высоковольтных опор, подрыв газопровода. А чего стоят дискриминационные языковые законы Украины, поставившие русскоязычных граждан в положение изгоев. Я говорю о фактах, которые установлены, от которых Украина даже и не открещивалась: практически сама признавалась в причастности к этим фактам дискриминации и террора", - напомнил парламентарий.Башкин отметил, что именно Украина должна понести ответственность за нарушение прав человека и геноцид. "Я глубоко убежден, что это следующий этап. Этому государству придется нести ответственность за свои террористические атаки на основополагающие права человека", - добавил он.
https://ria.ru/20240201/sud-1924718921.html
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в мире, украина, оон, александр башкин, россия
В мире, Украина, ООН, Александр Башкин, Россия
В Совфеде прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России

Сенатор Башкин: Западу все реже удается диктовать остальным свою повестку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западу все реже удается диктовать свою повестку большинству стран мира, а мировое большинство уверенно отвергает политику двойных стандартов и лжи, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение суда ООН по претензиям Украины к России.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями".
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"ООН создавалась мировым сообществом для того, чтобы, в том числе, объективно оценивать происходящие в мире события. Большинство стран в противовес небольшому числу западных стран отвергают политику двойных стандартов, голосование в ООН в последнее время демонстрирует то, что Западу все реже удается задавать тон и диктовать свою повестку большинству государств в мировом сообществе", - сказал Башкин.
Он подчеркнул, что для всех очевидно обратное положение вещей, что это Украина "самым демонстративным образом массово нарушает права человека".
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"Стоит вспомнить многолетнюю водную блокаду Крыма - 2,5 миллиона человек были оставлены без питьевой воды. Можно напомнить и о покушении на энергоснабжение полуострова, подрыв высоковольтных опор, подрыв газопровода. А чего стоят дискриминационные языковые законы Украины, поставившие русскоязычных граждан в положение изгоев. Я говорю о фактах, которые установлены, от которых Украина даже и не открещивалась: практически сама признавалась в причастности к этим фактам дискриминации и террора", - напомнил парламентарий.
Башкин отметил, что именно Украина должна понести ответственность за нарушение прав человека и геноцид.
"Я глубоко убежден, что это следующий этап. Этому государству придется нести ответственность за свои террористические атаки на основополагающие права человека", - добавил он.
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