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В российском посольстве раскритиковали решение финского музея по Репину - РИА Новости, 01.02.2024
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18:24 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/repin-1924882951.html
В российском посольстве раскритиковали решение финского музея по Репину
В российском посольстве раскритиковали решение финского музея по Репину - РИА Новости, 01.02.2024
В российском посольстве раскритиковали решение финского музея по Репину
Решение финского музея "Атенеум" считать художника Илью Репина украинцем противоречит здравому смыслу, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:24
2024-02-01T18:24
финляндия
россия
чугуев
илья репин
виссарион белинский
третьяковская галерея
русский музей
в мире
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Решение финского музея "Атенеум" считать художника Илью Репина украинцем противоречит здравому смыслу, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. Финские СМИ ранее сообщили, что русского живописца Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в "Атенеуме" теперь представляют как "украинца". "Этот противоречащий элементарному здравому смыслу шаг вызывает особое удивление с учетом того, с каким неподдельным восторгом финская культурная общественность приняла масштабную выставку работ Ильи Репина, организованную "Атенеумом" совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем в 2021 году. Тогда, как мы помним, ни у кого из здешних искусствоведов не возникло ни малейшего сомнения в национальной принадлежности прославленного живописца", – заявили РИА Новости в дипмиссии. По данным общественного вещателя Yle, украинские активисты потребовали от музея изменить национальность художника, ссылаясь на, что он родился на территории современной Украины. "Отставляя на совести уважаемого музея предпринятую им русофобскую и явно конъюнктурную акцию в духе "отмены русской культуры", предлагаем особо резвым псевдоэкспертам не останавливаться на достигнутом. Почему бы не пойти дальше и заодно не пополнить сокровищницу и финской национальной культуры, например, именем выдающегося русского публициста и литератора Виссариона Белинского, который, как известно, родился на территории Финляндии в Свеаборге (ныне – Суоменлинна)", – добавили в посольстве.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
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финляндия, россия, чугуев, илья репин, виссарион белинский, третьяковская галерея, русский музей, в мире
Финляндия, Россия, Чугуев, Илья Репин, Виссарион Белинский, Третьяковская галерея, Русский музей, В мире
В российском посольстве раскритиковали решение финского музея по Репину

В посольстве РФ раскритиковали решение финского музея считать Репина украинцем

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Решение финского музея "Атенеум" считать художника Илью Репина украинцем противоречит здравому смыслу, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
Финские СМИ ранее сообщили, что русского живописца Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в "Атенеуме" теперь представляют как "украинца".
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"Этот противоречащий элементарному здравому смыслу шаг вызывает особое удивление с учетом того, с каким неподдельным восторгом финская культурная общественность приняла масштабную выставку работ Ильи Репина, организованную "Атенеумом" совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем в 2021 году. Тогда, как мы помним, ни у кого из здешних искусствоведов не возникло ни малейшего сомнения в национальной принадлежности прославленного живописца", – заявили РИА Новости в дипмиссии.
По данным общественного вещателя Yle, украинские активисты потребовали от музея изменить национальность художника, ссылаясь на, что он родился на территории современной Украины.
"Отставляя на совести уважаемого музея предпринятую им русофобскую и явно конъюнктурную акцию в духе "отмены русской культуры", предлагаем особо резвым псевдоэкспертам не останавливаться на достигнутом. Почему бы не пойти дальше и заодно не пополнить сокровищницу и финской национальной культуры, например, именем выдающегося русского публициста и литератора Виссариона Белинского, который, как известно, родился на территории Финляндии в Свеаборге (ныне – Суоменлинна)", – добавили в посольстве.
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ФинляндияРоссияЧугуевИлья РепинВиссарион БелинскийТретьяковская галереяРусский музейВ мире
 
 
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