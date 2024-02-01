https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html

Конгрессмены жалуются на вмешательство в передачу украинских речей Байдена

Конгрессмены жалуются на вмешательство в передачу украинских речей Байдена - РИА Новости, 01.02.2024

Конгрессмены жалуются на вмешательство в передачу украинских речей Байдена

Администрация президента США Джо Байдена препятствует передаче конгрессу архивных записей с проектами обращений действующего американского лидера к Верховной... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:17

2024-02-01T05:17

2024-02-01T05:17

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена препятствует передаче конгрессу архивных записей с проектами обращений действующего американского лидера к Верховной Раде в 2015 году, в которых он мог призывать к увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося расследованием дела украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном Байдена Хантером, следует из письма конгрессменов в адрес Белого дома. Председатель комитета по надзору палаты Джеймс Комер вместе с главой юридического комитета Джимом Джорданом и их коллегой из комитета по путям и средствам Джейсоном Смитом направили обращение на имя советника Белого дома Эдварда Сискела. Все три комитета совместно проводят расследование в рамках процедуры импичмента против американского президента Джо Байдена. Как следует из письма, американские законодатели неоднократно требовали от Национального управления архивов и документации США (NARA) передать в конгресс соответствующие записи проектов выступлений Байдена, который в то время занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Однако все попытки получить архивы оказались безуспешными. "Национальное управление архивов и документации указало, что Белый дом является единственной стороной, ответственной за воспрепятствование данному запросу. Теперь комитеты требуют, чтобы Белый дом разрешил NARA передать соответствующую информацию не позднее 7 ноября 2024 года", - указано в письме. В качестве запрошенной информации конгрессмены просят передать "все проекты обращений украинской Раде 9 декабря 2015 года вице-президента Байдена", которые имеются за период с 1 ноября по 9 декабря 2015 года. Комер, Джордан и Смит подчеркивают, что если Белый доме не выдаст разрешение на передачу этих записей, то комитет по надзору может пойти на процедуру их принудительного изъятия. Как отмечается, указанные проекты обращений играют важную роль в рамках проводимого расследования против Байдена. В июне 2023 года американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин призвала отстранить Байдена от должности по процедуре импичмента и провести против него уголовное расследование в связи с предполагаемым получением им взятки. Как пояснила тогда Грин, ей удалось ознакомиться с документом ФБР, содержащим сведения о предполагаемой взятке объемом несколько миллионов долларов, которую Байден получил в бытность своего вице-президентства. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена. Burisma находилась под антикоррупционным расследованием со стороны экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "5 миллионов одному Байдену и 5 миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma". В декабре 2023 года возглавляемая республиканцами палата представителей проголосовала за формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.

https://ria.ru/20240118/pomosch-1922222526.html

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сша, украина, в мире, джо байден, виктор шокин, барак обама, верховная рада украины, фбр