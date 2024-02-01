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В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его - РИА Новости, 01.02.2024
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09:26 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его - РИА Новости, 01.02.2024
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его
Мать двоих детей, проживающая в Омске, родила дома ребенка, после чего выкинула его в мусорку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:26
2024-02-01T09:26
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Мать двоих детей, проживающая в Омске, родила дома ребенка, после чего выкинула его в мусорку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Ребенка обнаружили прохожие вечером 18 декабря в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. Девочка лежала в полиэтиленовом пакете. Выяснилось, что 30-летняя мать двоих детей родила в ванной, дождалась, когда ребенок перестал дышать, после чего убралась в квартире и вынесла все в мусорный контейнер. "Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребенок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность, а после домашних родов в ванной дождалась, когда девочка, находившаяся в воде, перестала подавать признаки жизни, положила новорожденную в пакет и выкинула в мусорный контейнер. По предварительным данным, смерть новорожденной наступила от асфиксии - при каких именно обстоятельствах, будет выяснено в ходе повторной экспертизы", - пояснили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного". Следователи направили в суд ходатайство, поддержанное прокуратурой, об отправке женщины под домашний арест. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.
https://ria.ru/20221108/okno-1829866659.html
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происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его

В Омске мать двоих детей родила дома третьего и выкинула в мусорный контейнер

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Мать двоих детей, проживающая в Омске, родила дома ребенка, после чего выкинула его в мусорку, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Ребенка обнаружили прохожие вечером 18 декабря в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. Девочка лежала в полиэтиленовом пакете. Выяснилось, что 30-летняя мать двоих детей родила в ванной, дождалась, когда ребенок перестал дышать, после чего убралась в квартире и вынесла все в мусорный контейнер.
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"Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребенок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность, а после домашних родов в ванной дождалась, когда девочка, находившаяся в воде, перестала подавать признаки жизни, положила новорожденную в пакет и выкинула в мусорный контейнер. По предварительным данным, смерть новорожденной наступила от асфиксии - при каких именно обстоятельствах, будет выяснено в ходе повторной экспертизы", - пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного". Следователи направили в суд ходатайство, поддержанное прокуратурой, об отправке женщины под домашний арест. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.
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