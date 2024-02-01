Путин поручил Чернышенко следить за выделением средств регионам на кампусы
Путин поручил Чернышенко следить за выделением средств регионам на кампусы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову внимательно следить за обеспечением регионов средствами на кампусы.
Во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов Фальков, в частности, рассказал Путину, что в рамках федерального проекта проектируется и строится в настоящее время в России 17 кампусов, общая стоимость их превышает 500 миллиардов рублей, 40% из них - это федеральные средства, остальные деньги выделяет бизнес и регионы.
"Вы посмотрите, Валерий Николаевич (Фальков- ред.), потому что в Южно-Сахалинске, на Сахалине вообще сейчас в принципе неплохо очень с финансами, все развивается активно, и доходы есть, но не во всех регионах. Им нужно будет реально помогать, чтобы они даже проекты сделали вовремя", - отметил Путин.
Министр подчеркнул, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию.
В свою очередь Дмитрий Чернышенко в ходе этого совещания отметил, что по графикам и по юридически обязывающим соглашениям ввод в эксплуатацию девяти проектов кампусов запланирован не позднее четвертого квартала 2027 года, а многие должны быть готовы и раньше, в том числе Южно-Сахалинск - в ноябре 2026 года должна быть финальная стадия.
"Дмитрий Николаевич, надо следить за этим. Надо обязательно смотреть, у кого что получается, у кого хватает денег, у кого не хватает. А то в Когалыме "Лукойл" раскошелился, не пожадничал и все сделал, а в том же Великом Новгороде, там "Лукойл" не работает, там мало кто работает из крупных компаний, там ни нефти нет, ни газа, а люди есть, и люди ждут этот проект и рассчитывают на это. И не только Великий Новгород, и другие, я вам сейчас назову, там вот пальцем ткну - и будет примерно такая же ситуация. Поэтому нужно обязательно следить за тем, что происходит в каждой этой точке", - подчеркнул Путин.