https://ria.ru/20240201/putin-1924896488.html

Путин поручил Чернышенко следить за выделением средств регионам на кампусы

Путин поручил Чернышенко следить за выделением средств регионам на кампусы - РИА Новости, 01.02.2024

Путин поручил Чернышенко следить за выделением средств регионам на кампусы

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову внимательно следить за... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:33

2024-02-01T19:33

2024-02-01T19:33

россия

южно-сахалинск

великий новгород

владимир путин

дмитрий чернышенко

валерий фальков

лукойл

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову внимательно следить за обеспечением регионов средствами на кампусы. Во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов Фальков, в частности, рассказал Путину, что в рамках федерального проекта проектируется и строится в настоящее время в России 17 кампусов, общая стоимость их превышает 500 миллиардов рублей, 40% из них - это федеральные средства, остальные деньги выделяет бизнес и регионы. "Вы посмотрите, Валерий Николаевич (Фальков- ред.), потому что в Южно-Сахалинске, на Сахалине вообще сейчас в принципе неплохо очень с финансами, все развивается активно, и доходы есть, но не во всех регионах. Им нужно будет реально помогать, чтобы они даже проекты сделали вовремя", - отметил Путин. Министр подчеркнул, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию. В свою очередь Дмитрий Чернышенко в ходе этого совещания отметил, что по графикам и по юридически обязывающим соглашениям ввод в эксплуатацию девяти проектов кампусов запланирован не позднее четвертого квартала 2027 года, а многие должны быть готовы и раньше, в том числе Южно-Сахалинск - в ноябре 2026 года должна быть финальная стадия. "Дмитрий Николаевич, надо следить за этим. Надо обязательно смотреть, у кого что получается, у кого хватает денег, у кого не хватает. А то в Когалыме "Лукойл" раскошелился, не пожадничал и все сделал, а в том же Великом Новгороде, там "Лукойл" не работает, там мало кто работает из крупных компаний, там ни нефти нет, ни газа, а люди есть, и люди ждут этот проект и рассчитывают на это. И не только Великий Новгород, и другие, я вам сейчас назову, там вот пальцем ткну - и будет примерно такая же ситуация. Поэтому нужно обязательно следить за тем, что происходит в каждой этой точке", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924880592.html

https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924890029.html

россия

южно-сахалинск

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, южно-сахалинск, великий новгород, владимир путин, дмитрий чернышенко, валерий фальков, лукойл, общество