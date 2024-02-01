https://ria.ru/20240201/putin-1924895239.html

Путин призвал предусмотреть финансирование для создания кампусов

Путин призвал предусмотреть финансирование для создания кампусов - РИА Новости, 01.02.2024

Путин призвал предусмотреть финансирование для создания кампусов

Важно на стадии согласования проектов понимать объем расходов на эксплуатацию и содержание кампусов, заранее предусматривать необходимые для этого средства как... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:24

2024-02-01T19:24

2024-02-01T19:24

калининград

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Важно на стадии согласования проектов понимать объем расходов на эксплуатацию и содержание кампусов, заранее предусматривать необходимые для этого средства как из бюджетных, так и внебюджетных источников, заявил президент России Владимир Путин. "Уже сейчас важно точно понимать объем расходов на эксплуатацию и содержание возведенных зданий, заранее предусматривать необходимые для этого средства как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Конечно же, при реализации программы кампусов важно учитывать мнение, запросы и оценки самой студенческой среды, самой молодежи", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Он также отметил, что важно детально на стадии согласования проектов учитывать, четко понимать направления, приоритеты национального, а также регионального развития, перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных проектов. "Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков. То есть, подчеркну, нужно продумывать не только архитектурные решения, строить красивые стены, что, безусловно, тоже важно, но и ясно понимать при этом, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов. Поэтому прошу сегодня обратить на это особое внимание так же, как и на работу по оснащению кампусов техникой, оборудованием, всем необходимым", - добавил президент. Во время совещания Путин вспомнил свою поездку в Калининград, где он пообщался со студентами. "Касательно недавней встречи, студенты калининградских вузов, с которыми я встречался недавно, подняли, на мой взгляд, очень важный вопрос. Речь идет о том, чтобы университетские студенческие городки учитывали бы запросы молодых семей. Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и обновления инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы", - отметил глава государства. Кроме того, президент подчеркнул, что инфраструктура кампусов должна быть доступной для всех жителей региона. "Еще одна тема, которая звучала в Калининграде, нужно обязательно сделать инфраструктуру кампусов открытой и доступной для всех жителей региона. Она должна использоваться для просветительской, общественной деятельности, для занятий спортом. Эти аспекты безусловно нужно также отрегулировать, естественно учитывая вопросы безопасности, но современные технологии позволяют это сделать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924880592.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924890029.html

https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html

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калининград, россия, владимир путин, общество