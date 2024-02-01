https://ria.ru/20240201/putin-1924894886.html

Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов

Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов - РИА Новости, 01.02.2024

Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов

Президент России Владимир Путин сообщил, что программа кампусов в стране должна служить задачам развития академической мобильности и объединению молодежи. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:22

2024-02-01T19:22

2024-02-01T19:22

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что программа кампусов в стране должна служить задачам развития академической мобильности и объединению молодежи. "Конечно, благоустроенное, комфортное пространство кампусов должно стать площадкой для обмена лучшими практиками, для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны. То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей школы. Прошу все эти аспекты учитывать при отборе новых участников программы создания кампусов и при реализации уже принятых к исполнению проектов", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.

https://ria.ru/20240201/putin-1924892591.html

россия

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россия, владимир путин