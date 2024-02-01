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Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов - РИА Новости, 01.02.2024
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19:22 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924894886.html
Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов
Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов - РИА Новости, 01.02.2024
Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов
Президент России Владимир Путин сообщил, что программа кампусов в стране должна служить задачам развития академической мобильности и объединению молодежи. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:22
2024-02-01T19:22
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что программа кампусов в стране должна служить задачам развития академической мобильности и объединению молодежи. "Конечно, благоустроенное, комфортное пространство кампусов должно стать площадкой для обмена лучшими практиками, для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны. То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей школы. Прошу все эти аспекты учитывать при отборе новых участников программы создания кампусов и при реализации уже принятых к исполнению проектов", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.
https://ria.ru/20240201/putin-1924892591.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов

Путин: программа кампусов в РФ должна служить развитию академической мобильности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что программа кампусов в стране должна служить задачам развития академической мобильности и объединению молодежи.
"Конечно, благоустроенное, комфортное пространство кампусов должно стать площадкой для обмена лучшими практиками, для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны. То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей школы. Прошу все эти аспекты учитывать при отборе новых участников программы создания кампусов и при реализации уже принятых к исполнению проектов", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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