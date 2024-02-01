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Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов - РИА Новости, 01.02.2024
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19:08 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924892591.html
Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов
Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов - РИА Новости, 01.02.2024
Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов
Президент РФ Владимир Путин попросил региональные власти заранее планировать территории для развития и строительства кампусов вузов. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:08
2024-02-01T19:08
россия
москва
владимир путин
марат хуснуллин
сергей собянин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил региональные власти заранее планировать территории для развития и строительства кампусов вузов. "Я обращаю внимание всех присутствующих коллег на совещании: заранее при планировании соответствующих проектов имейте в виду, что это было бы очень полезно и для развития вуза, и всего, что связано с вузом, и функционированием населенного пункта... Заранее нужно об этом подумать, чтобы рядом с таким пространством современным и перспективным не возникло что-то такое, что будет мешать развитию. Наоборот нужно создавать там условия для развития и города и вуза", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ, где вице-премьер Марат Хуснуллин попросил поручить правительству и регионам посмотреть максимально эффективное использование земельных участков при строительстве. Ранее Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина не "жадничать" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана.
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россия, москва, владимир путин, марат хуснуллин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Сергей Собянин
Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов

Путин попросил заранее планировать территории строительства кампусов вузов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил региональные власти заранее планировать территории для развития и строительства кампусов вузов.
"Я обращаю внимание всех присутствующих коллег на совещании: заранее при планировании соответствующих проектов имейте в виду, что это было бы очень полезно и для развития вуза, и всего, что связано с вузом, и функционированием населенного пункта... Заранее нужно об этом подумать, чтобы рядом с таким пространством современным и перспективным не возникло что-то такое, что будет мешать развитию. Наоборот нужно создавать там условия для развития и города и вуза", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ, где вице-премьер Марат Хуснуллин попросил поручить правительству и регионам посмотреть максимально эффективное использование земельных участков при строительстве.
Ранее Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина не "жадничать" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана.
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