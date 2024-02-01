https://ria.ru/20240201/putin-1924891132.html
Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики
Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики - РИА Новости, 01.02.2024
Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики
В новых кампусах университетов России должны внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников и повышение квалификации... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:59
2024-02-01T18:59
2024-02-01T18:59
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В новых кампусах университетов России должны внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников и повышение квалификации педагогов, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь должны разрабатываться, внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников, повышение квалификации педагогов. И, конечно, идти подготовка востребованных специалистов для экономики и социальной сферы страны", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Также он подчеркнул, что университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема территорий страны, повышения качества жизни людей на них, а также должны "вносить свой зримый вклад в развитие всей страны".
https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html
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россия, владимир путин
Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики
Путин: в новых кампусах университетов должны внедряться новые учебные методики
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В новых кампусах университетов России должны внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников и повышение квалификации педагогов, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь должны разрабатываться, внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников, повышение квалификации педагогов. И, конечно, идти подготовка востребованных специалистов для экономики и социальной сферы страны", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.
Также он подчеркнул, что университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема территорий страны, повышения качества жизни людей на них, а также должны "вносить свой зримый вклад в развитие всей страны".
В России будет расти число молодых людей, заявил Путин