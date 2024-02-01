https://ria.ru/20240201/putin-1924891132.html

Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики

Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики - РИА Новости, 01.02.2024

Путин заявил, что в кампусах должны внедряться новые учебные методики

В новых кампусах университетов России должны внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников и повышение квалификации... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:59

2024-02-01T18:59

2024-02-01T18:59

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В новых кампусах университетов России должны внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников и повышение квалификации педагогов, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь должны разрабатываться, внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников, повышение квалификации педагогов. И, конечно, идти подготовка востребованных специалистов для экономики и социальной сферы страны", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Также он подчеркнул, что университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема территорий страны, повышения качества жизни людей на них, а также должны "вносить свой зримый вклад в развитие всей страны".

https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html

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россия, владимир путин