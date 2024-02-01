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Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2024
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18:56 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924890029.html
Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры
Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2024
Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной структуры, а также... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:56
2024-02-01T18:56
общество
россия
тихий океан
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной структуры, а также напомнил, что в планах на ближайшее десятилетие создать 25 современных студенческих городков по всей стране. "Нам нужно обязательно учитывать опыт, полученный при реализации наших планов по развитию образовательной инфраструктуры. В том числе федеральной программы возведения университетских кампусов, а о ее дальнейшей реализации мы сегодня и поговорим. Напомню, что в общей сложности, в горизонте текущего десятилетия, от Балтики до Тихого океана запланировано, как я уже только что сказал, создать 25 таких студенческих городков с современными учебными и жилыми кампусами, пространствами для творчества, спорта, отдыха, чтобы у студентов были широкие возможности для гармоничного развития, для качественного образования, занятия наукой, да и даже предпринимательства", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.
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общество, россия, тихий океан, владимир путин
Общество, Россия, Тихий океан, Владимир Путин
Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры

Путин призвал учитывать опыт реализации образовательной инфраструктуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной структуры, а также напомнил, что в планах на ближайшее десятилетие создать 25 современных студенческих городков по всей стране.
"Нам нужно обязательно учитывать опыт, полученный при реализации наших планов по развитию образовательной инфраструктуры. В том числе федеральной программы возведения университетских кампусов, а о ее дальнейшей реализации мы сегодня и поговорим. Напомню, что в общей сложности, в горизонте текущего десятилетия, от Балтики до Тихого океана запланировано, как я уже только что сказал, создать 25 таких студенческих городков с современными учебными и жилыми кампусами, пространствами для творчества, спорта, отдыха, чтобы у студентов были широкие возможности для гармоничного развития, для качественного образования, занятия наукой, да и даже предпринимательства", - сказал Путин во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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