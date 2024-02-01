https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html

В России будет расти число молодых людей, заявил Путин

В России будет расти число молодых людей, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2024

В России будет расти число молодых людей, заявил Путин

По оценке демографов, число молодых людей в России будет постоянно расти и уже сейчас надо работать над широкими условиями для их самореализации, заявил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:20

2024-02-01T18:20

2024-02-01T19:36

общество

россия

москва

пермь

владимир путин

марат хуснуллин

московский государственный строительный университет

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. По оценке демографов, число молодых людей в России будет постоянно расти и уже сейчас надо работать над широкими условиями для их самореализации, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это задача стратегическая."У нас по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для их самореализации", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.По словам главы государства, это также необходимо для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы молодые люди стали и настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры."Это, без всякого преувеличения, задача стратегическая, общенационального уровня", - подчеркнул президент.Путин отметил, что именно поэтому совместно с регионами, бизнесом в стране реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.Кампусы открываются в Москве, Татарстане, Перми, Югре, Уфе, на Сахалине и в Кемеровской области.Президент в четверг провел совещание о создании сети современных кампусов. Перед этим Путину продемонстрировали макет кампуса мирового уровня, который планируется создать на базе Московского государственного строительного университета. О проекте рассказали вице-премьер Марат Хуснуллин и ректор МГСУ Павел Акимов.Ректор отметил, что реализовать проект планируют в несколько этапов - с 2024 по 2035 годы. По его словам, кампус будут возводить на существующей территории университета и прилегающих смежных участках, которые предоставят Москва и инвесторы.Он отметил, что на первом этапе запланировано строительство двух блоков образовательно-научного кластера, площадь каждого из которых составит около 35 тысяч квадратных метров. Один из них будет построен за счет средств федерального бюджета, второй - за счет инвесторов. По его словам, каждый из них будет стоить 8 миллиардов рублей.Акимов сообщил, что чуть позже планируется возвести еще один блок кампуса, ледовую арену и ФОК, а также реконструировать существующий дворец спорта. Ректор МГСУ также рассказал, что запланировано строительство общежития на 960 мест. Он отметил, что для создания кампуса вуз получил еще порядка 35 гектаров земли.Власти рассчитывают, что кампус станет своеобразным эталоном, отметил Хуснуллин. Вице-премьер попросил президента поднять перед главами регионов вопрос о том, чтобы при строительстве подобных кампусов в городах страны вся прилегающая к ним территория рассматривалась бы комплексно и благоустраивалась."На совещании будем - вы сами поднимите, пожалуйста, этот вопрос, а я, конечно, поддержу. Чтобы прилегающие территории по уму использовались, перспективно для таких крупных учебных заведений, о которых мы говорим. Если мы планируем 25 кампусов построить, там наверняка что-то рядом есть, чтобы это использовалось прежде всего для целей развития высших учебных заведений", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html

https://ria.ru/20231229/putin-1918956263.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924896488.html

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