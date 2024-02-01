https://ria.ru/20240201/putin-1924881696.html

Путин призвал продлить программу по развитию кампусов

Путин призвал продлить программу по развитию кампусов - РИА Новости, 01.02.2024

Путин призвал продлить программу по развитию кампусов

Программа по развитию кампусов наверняка будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:11

2024-02-01T18:11

2024-02-01T18:58

владимир путин

россия

уфа

альметьевск

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Программа по развитию кампусов наверняка будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин."Это важное решение в развитии инфраструктуры образовательной и инфраструктуры в целом по стране. Это только начало и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, поскольку это только первый этап. Для нас в целом создание кампусов - 25 кампусов по всей стране, на первом этапе 17 кампусов, еще 8, потом мы и дальше думаем над тем, как продлить эту программу и наверняка ее будем продлевать", - сказал президент на совещании, посвященном федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.Он отметил, что, действительно, нужно менять среду, в которой живут будущие исследователи, инженеры, специалисты других направлений."Это востребовано, важно. Мы, безусловно, будем это продолжать делать хорошими темпами и с высоким качеством", - подчеркнул Путин.Президент России Владимир Путин назвал открытие кампусов хорошим примером партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны."Крупнейшие компании не только участвуют в федеральной программе строительства университетских кампусов, но и сами финансируют возведение передовой образовательной, исследовательской инфраструктуры высшей школы - это хороший пример партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.Он отметил, что сегодняшняя встреча начнется с церемонии открытия новых учебных корпусов, общежитий, лабораторий вузов в самых разных регионах страны. "С нами на связи Альметьевск, Когалым, Уфа, а также Москва", - добавил глава государства.Кампусы открываются в Москве, Татарстане, Перми, Уфе, в Югре, на Сахалине и в Кемеровской области.

https://ria.ru/20240201/putin-1924882456.html

https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html

россия

уфа

альметьевск

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владимир путин, россия, уфа, альметьевск, навигатор абитуриента