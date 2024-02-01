https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html

Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион

Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион - РИА Новости, 01.02.2024

Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в регион. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:10

2024-02-01T18:10

2024-02-01T18:27

владимир путин

радий хабиров

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в регион."Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми хорошими темпами. Так что, с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики", - заявил Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, радий хабиров