https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html
Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион
Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион - РИА Новости, 01.02.2024
Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в регион. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:10
2024-02-01T18:10
2024-02-01T18:27
владимир путин
радий хабиров
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в регион."Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми хорошими темпами. Так что, с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики", - заявил Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html
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владимир путин, радий хабиров
Владимир Путин, Радий Хабиров
Путин принял приглашение главы Башкирии приехать в регион
Путин принял приглашение главы Башкирии Хабирова приехать в регион
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова приехать в регион.
"Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми хорошими темпами. Так что, с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики", - заявил Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.
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